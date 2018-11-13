Перейшли від погроз до дій: на Донбасі звільняють бюджетників, які не прийшли на "вибори"

В Горлівці окупанти почали звільняти бюджетників, які напередодні відмовилися брати участь у псевдовиборах нового ватажка проросійських бойовиків Донеччини.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах, передають "Ведомости Донбасса".

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Ще до "виборів" окупанти шантажували місцевих жителів, залякуючи їх звільненнями, а пенсіонерів погрожували залишити без соцвиплат.

Зараз проросійські бойовики почали втілювати свої погрози в реальність і звільняють тих, хто ризикнув проігнорувати псевдовибори.

Горлівка. Вже є перші випадки звільнення бюджетників, які відмовилися йти на вибори". Погрози "дірявих" звільняти нелояльних виявилися не пустими погрозами,

– пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу пройшли псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Їх не визнає ні Україна, ні весь цивілізований світ. Як оголосили окупанти після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник.