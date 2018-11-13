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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Перейшли від погроз до дій: на Донбасі звільняють бюджетників, які не прийшли на "вибори"

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      Окупанти почали звільняти бюджетників на Донбасі, які не прийшли на псевдовибори
      Окупанти почали звільняти бюджетників на Донбасі, які не прийшли на псевдовибори / Фото з відкритих джерел

      В Горлівці окупанти почали звільняти бюджетників, які напередодні відмовилися брати участь у псевдовиборах нового ватажка проросійських бойовиків Донеччини.

      Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах, передають "Ведомости Донбасса".

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      Ще до "виборів" окупанти шантажували місцевих жителів, залякуючи їх звільненнями, а пенсіонерів погрожували залишити без соцвиплат.

      Зараз проросійські бойовики почали втілювати свої погрози в реальність і звільняють тих, хто ризикнув проігнорувати псевдовибори.

      Горлівка. Вже є перші випадки звільнення бюджетників, які відмовилися йти на вибори". Погрози "дірявих" звільняти нелояльних виявилися не пустими погрозами,
      – пишуть у соцмережах.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу пройшли псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Їх не визнає ні Україна, ні весь цивілізований світ. Як оголосили окупанти після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник.

      Теги: Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Горлівка
      Джерело: 24 Канал
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