Перезавантаження НАЗК: які ключові проблеми має вирішити новий закон

В боротьбі за голоси на виборах кандидатами в президенти було зроблено багато антикорупційних обіцянок. Одна із них — повне перезавантаження Агентства із запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції або НАЗК — один із найпотужніших за своїми повноваженнями антикорупційних органів.

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Він відповіда за формування державної антикорупційної стратегії, контроль за політичним фінансуванням партій, перевірку е-декларацій, роботу з викривачами корупції, перевірку на конфлікт інтересів. За всіма п'ятьма напрямками робота органу була провалена, за деякими — відверто саботована.

Неспроможність НАЗК належним чином виконувати свої функції була очевидною ще у 2017 році. І не тільки громадським експертам, а й міжнародним, які рекомендували прийняти зміни до законодавства.

Парламент міг зробити це ще у 2017 році. Тоді було зареєстровано одразу декілька законопроектів, які так ніколи і не були проголосовані. Ще за півроку викривач з НАЗК заявила, що орган контролюють з Адміністрації Президента, проте там це заперечували.

Перед другим туром виборів Петра Порошенка публічно змінив свою думку, тим самим розписавшись у багаторічній брехні. Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського теж підтримали необхідність перезавантаження НАЗК.



Петро Порошенко

Треба розуміти, що ситуація настільки запущена, що точковими змінами їй не зарадити. Потрібен фактичний перезапуск органу, який можна зробити прийняттям комплексного закону.

Цей закон має вирішувати п’ять ключових проблем:

Проблема 1: Зовнішні впливи на керівництво, яке обране за політичними квотами, а не за рівнем професійності та кваліфікованості.

Нинішнє керівництво НАЗК має бути звільнене. Комісія, яка його обирала також змінена. Включення до неї міжнародних експертів, голоси яких будуть обов'язковою умовою прийняття рішення на користь кандидата, може забезпечити необхідну прозорість та якість відбіркового процесу.



Олександр Мангул чинний голова НАЗК з 2018 року

Проблема 2: Повільне, неефективне, загрузле у внутрішніх конфліктах керівництво, де ніхто ні за що не відповідає

Голова має обиратися конкурсною комісією, але сам призначати собі заступників. Вимоги до кандидатів на посаду голови мають забезпечувати доступ максимально широкого кола осіб.

Проблема 3: Відсутність чіткого розподілу зон відповідальності, неефективне управління та його наслідки

Новообране керівництво потребуватиме інформації про попередню діяльність органу, основні проблеми та пріоритетні кроки для їхнього вирішення. Забезпечити таку інформацію може міжнародний незалежний аудит діяльності НАЗК у 2016-2019 роках, який з прийняттям закону може ініціювати уряд.

Проблема 4: Відсутність ефективного контролю за роботою органу

Щоденний контроль за діяльністю органу може забезпечити створення Управління внутрішнього контролю НАЗК. Громадський контроль має здійснювати Громадська рада, яка обиратиметься за результатами рейтингового інтернет-голосування. Також доцільно запровадити щорічний аудит, негативні висновки якого не будуть підставою для припинення повноважень голови, але визначатимуть проблеми і можливі шляхи їх подолання.



Засідання НАЗК

Проблема 5: "Інфільтровані агенти"; низькокваліфіковані працівники та інші кадрові проблеми

Апарат НАЗК теж потребуватиме перезавантаження вже після обрання нового керівництва. Це можна зробити шляхом оцінювання результатів діяльності працівників з подальшим звільненням тих, хто оцінку не пройшов. Це має відбуватися за участі новоствореного управління внутрішнього контролю і громадської ради.

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Очевидно, що НАЗК має бути перезавантажено. І я сподіваюсь що перезавантаження НАЗК не закінчиться лише гаслами та передвиборчими обіцянками. І що нова адміністрація президента Зеленського таки прикладе реальних зусиль, щоб це питання не було покладене в довгу шафу або спущено на бюрократичні гальма.

Цю вимогу підтримують профільні антикорупційні громадські організації. Концепція перезавантаження органу є — головне, щоби була готовність співпрацювати з тими, хто хоче забезпечення незалежності і ефективності органу.