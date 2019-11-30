Пережила війну і втрату рідних: в Опитному під час пожежі загинула знаменита баба Маша

В Опитному на Донеччині під час пожежі у власному будинку загинула місцева жителька Марія Горпинич. Машину пожежних не пропустили до селища із міркувань безпеки. Опитне розташоване поблизу Донецького аеропорту.

Про це повідомив голова гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін на своїй фейсбук-сторінці.

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Наш співробітник Родіон в даний момент стоїть біля будинку баби Маші. Будинок в даний момент догорає. Сподіваємося, що завтра вранці в селище зможуть виїхати пожежні і криміналісти і вдасться встановити причину пожежі та знайти останки баби Маші для поховання,

– констатував волонтер.

Він припустив, що причиною пожежі могла стати гасова лампа, оскільки у селищі шостий рік немає світла і жителі використовують свічки і гасові лампи для освітлення своїх осель.

Він зазначив, що в Опитному залишилося 37 мирних жителів.

Що відомо про бабу Машу з Опитного

Баба Маша з прифронтового Опитного за цю війну пережила все. Смерть чоловіка, окупацію, загибель сина від осколка. Він похований у воронці від снаряда на власному подвір’ї. Фото родичів показувала зі сльозами на очах. Від часу звільнення селища – їй в усьому допомагали українські воїни та волонтери, до яких жінка ставилася з особливою любов'ю. Старенька завжди носила бійцям овочі.

Дивіться сюжет 24 каналу про життя баби Маші на лінії фронту: