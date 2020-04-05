Пережити карантин з дітьми і не померти: лайфхаки від мами, що працює в декреті

Перші тижні віддаленої роботи показали, що не всі працівники можуть однаково легко адаптуватися до роботи вдома.

Опитування, яке ми провели в нашій команді, виявило, що чи не найскладніше зараз почуваються колеги, у яких є діти. Їм доводиться одночасно і працювати, і доглядати та розважати малюків. Проте є дієві рішення, як зарадити цьому так, щоб не страждала ані робота, ані маленькі члени родини.

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Починайте поступово

Ідеально, якщо ви зможете домовитися, що принаймні перший тиждень або два ви працюватимете за більшим гнучким графіком, ніж це було в офісі. Або будете виконувати завдання без термінових строків. Це потрібно для того, аби ви змогли налаштувати новий розпорядок дня для родини і синхронізувати свою роботу з розкладом дитини.

Наприклад, я почала працювати з дому, ще коли пішла у декретну відпустку. На щастя, у мене була можливість долучатися поступово і не одразу виконувати весь мій звичний обсяг роботи. Перше, що я зробила – взяла разове замовлення на 3 ілюстрації для мобільного додатку. За освітою я художник, і ця робота мене надихала. Малювала, коли малюк спав, або ввечері, коли допомагав чоловік. Так мені стало зрозуміло, скільки часу на день я можу витратити на роботу. Поступово я змогла вже братися за більш об'ємні завдання.

Дотримуйтеся розпорядку дня

Чіткий графік є дуже важливим і для роботи, і для дитини. А особливо, якщо у вас немає можливості зробити собі підготовчий період, про який йшлося вище.

Коли малюк розуміє, що мама/тато пів дня працюють без перерви, але в обід зможуть подивитися малюнки, які він зробив зранку, обійнятися або почитати книжку, то йому буде легше прийняти нові правила гри "мама/тато вдома, але працюють".

Внесіть у робочий календар важливі сімейні справи, такі як сон дитини вдень, наприклад, щоб вам не призначали зустрічей та дзвінків на цей час. Колеги, можливо, і здогадаються, чим ви зайняті в цей час, проте передбачуваність і графік допоможуть зберегти нерви для ефективної роботи протягом другої половини дня.

Також доведеться перенести прогулянки з дітьми або на ранок, "по дорозі" на роботу, або на вечір – після роботи. Звичайно, із дотриманням усіх карантинних заходів безпеки і у місцях, де немає інших людей.

Не працюйте вночі, краще поспіть

Спати достатню кількість часу важливо завжди, а в умовах карантину – ще більше. Звичайно, коли у вас є термінова задача, ви можете працювати і вночі. І навіть буде така спокуса, коли виявиться, що тільки вночі тихо. Але надовго вас не вистачить. Ви швидко почнете втрачати продуктивність. Для того, щоб бути на зв'язку і реагувати на робочі потреби вдень, важливо висипатися.

Лягайте спати разом із дітьми. Так ви менше часу будете витрачати на те, щоб їх приспати. А зранку зможете встати раніше і встигнете попрацювати до підйому малюків. Але саме так: раніше лягти, щоб раніше встати.

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Як все встигнути без допомоги? Ніяк

В умовах карантину це звучить як знущання: няні та бабусі так само сидять по своїх домівках. Проте є вихід – онлайн-зв'язок із відео. Підключайте бабусь та дідусів до інтернету та влаштовуйте відеозустрічі, щоб малюки вчили букви та вірші разом із ними або малювали. Зі школярами можна перевіряти разом уроки або грати.

Такі самі сеанси можна організувати і з нянею, яка допомагала вам до карантину. Запитайте, можливо, їй сумно сидіти без роботи вдома. Є ще варіант домовлятися з друзями і по черзі з ними бути відеонянею для своїх та їхніх дітей.

Мінімізуйте час та зусилля на приготування їжі

Забудьте на певний час про складні страви з великою кількістю процесів. Каші, картопля, овочі, м'ясо, сир, яйця – цілком достатній набір продуктів для повноцінного харчування. Все, що можна завчасно приготувати, заготуйте, наприклад, заморозьте нарізані овочі.

Якщо раніше ви могли готувати окремі страви дітям і чоловіку, то карантин – привід і татові перейти на здорове харчування. Це зекономить вам багато часу.

Стануть в нагоді різні кухонні прилади: комбайн або м'ясорубка з функцією натирання, духовка, мультиварка. Ввімкнули і пішли "на роботу" чи прогулянку, повернулися – обід чи вечеря готові.

Робіть зарядку

Фізичні вправи в умовах постійного сидіння вдома – критично необхідні, в першу чергу, для підтримки рівня серотоніну в організмі, для мотивації та продуктивності. І дітям так само.

Обов'язково призначайте на це час у графіку дня. Краще зранку, перед сніданком. Малюкам не цікаво робити звичайну зарядку, додайте елементи гри і займайтеся разом. Стрибайте, як жабки, бігайте, як павучки, робіть човник.

Плануйте роботу на день

Напишіть перелік задач, кожна з яких займає не більше години. Якщо маєте якусь велику справу, поділіть її на маленькі та відмічайте прогрес виконання. Наприклад, вам потрібно дослідити конкурентів. Це велика задача і не дуже зрозуміло, коли можна буде сказати, що вона виконана. Тому, розбийте її на зрозумілі невеликі кроки, кожен з яких займає не більше години: створити таблицю з переліком конкурентів, відкрити сайти конкурентів, порівняти послуги, порівняти ціни. Використовуйте для цього мобільні додатки, такі, як наприклад, безкоштовний any.do.

Доводьте задачу до кінця

Зазвичай, радять перемикати фокус з однієї справи на іншу, якщо ви від неї втомилися. На жаль, ця порада не дуже ефективна, коли переключаєш увагу 100 разів на день: дитячий памперс – робота – пюрешка – робота – де моя дитина? – робота. Якщо перемкнутися ще і між контекстом задач, внутрішнього ресурсу ні на що не вистачить. А завершена справа додає мотивації продовжувати.

Тому якщо запланували написати листа, то допишіть, а потім переключайтеся на іншу справу. Звичайно, якщо ваша зосередженість на завданні не загрожує життю дитини.

Спростіть доступ до всіх робочих матеріалів

Синхронізуйте робочі файли між комп'ютером і телефоном, використовуючи хмарні сервіси: google tables, google docs, нотатки в iphone, якщо у вас Mac, тощо. Ніколи не знаєш, коли з'явиться крута ідея. Я, наприклад, гуляю з малим і, поки він спить, пишу цей текст.

Спілкуйтеся з колегами

Звичайно, найкраще – наживо. Але поки немає такої можливості, використовуйте відеозв'язок, дзвінки та месенджери. Контекст того, що діється в команді дуже важливий – без нього ви не зможете дійсно працювати. Діліться один з одним, що ви робите зараз і що плануєте. Так само влаштовуйте бесіди на неробочі теми. Як кожний справляється з роботою вдома? У кого які проблеми? Важливо ділитися своїми почуттями. Саме після спілкування з колегами виникла ідея написати цей матеріал, щоб допомогти батькам працювати більш комфортно та продуктивно.

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Не поспішайте, все одно не встигнете

Змиріться з фактом, що вам доведеться постійно обирати. Відповісти друзям на повідомлення чи попрацювати? Поспати чи зробити вправи? Поприбирати чи поїсти? І це ок. Я завжди вибираю поїсти і ні про що не шкодую.

І найголовніше. Як тільки у вас з'являються думки про те, що ви погана мати (тато), збавте темп та проведіть більше часу з малюком. От прямо зупиніться, все відкладіть і пограйтеся з ним. Впевнена, колеги зрозуміють, а світ не зупиниться. Якщо ви, звісно, не хірург.