Пережити ядерну світову війну: Ілон Маск розповів деталі своєї програми колонізації Марсу

Розробник та бізнесмен Ілон Маск вважає, що поява колонії на Марсі може зменшити можливість тривалих "темних часів", якщо ядерна війна знищить життя на Землі.

Причина у тому, що Ілон Маск не вірить у те, що третя світова війна із застосуванням ядерної зброї не відбудеться. Про це він заявив під час виступу на фестивалі South by Southwest у США, пише BBC.

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На думку Маска, колонія на Марсі є надзвичайно важливою для виживання людства.

Я думаю, навряд чи у нас ніколи не буде світової війни знову,

– зазначив бізнесмен.

Безумовно, кінцевою метою є колонізація Марса. Під час заходу Ілон Маск висловив своє бачення, як суспільство там має функціонувати, щоб бути успішним.

"Я думаю, найкраще було б, якби формою правління на Марсі була пряма демократія. Кожен голосує з кожного питання і саме так це працює", – розповів Маск.