Резонансна новина про зґвалтування у Кагарлику жінки поліцейськими сколихнула країну наприкінці травня. За словами керівника Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці досі не можуть оговтатись від цієї ситуації. Адже одна людина одним ганебним вчиком може обвалити довіру до силових органів.

Кадрів у сільській місцевості не вистачає, – Клименко

Клименко зазначив, що у сільській місцевості все важче підбирати персонал. Про це голова Нацполіції повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Ми по сьогоднішній день переживаємо і функціонально, і морально цю ситуацію. Звичайно, величезний колектив в 130 тисяч осіб дуже важко проконтролювати. Але це не виправдання тому, що серед нас є такі люди,

– зазначив Клименко.

Голова Нацполіції каже, причина нестачі якісних кадрів проста: у селах немає молоді віком 18 – 35 років, яка може поповнити лави поліцейських. Наприклад, після зґвалтування було ліквідовано Кагарлицький відділ поліції, підрозділ долучили до Обухівського. Проте й там людей катастрофічно не вистачає.

Є підрозділи, де не вистачає 50% співробітників

"Некомплект штату в Обухові на сьогоднішній день складає 40%. У Кагарлику був 45%. У нас є підрозділи, наприклад, у Березані, де некомплект 50%. Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% – в міській", – розповів Клименко.

Легкі злочини розкриватимуть дізнавачі

Вирішення ситуації, на думку керівника Нацполіції, – у створенні кущових підрозділів, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Так вдасться мінімізувати поліцейські відділення по всій Україні.

Над розкриттям легких злочинів працюватимуть дізнавачі, на допомогу приходитимуть поліцейські офіцери громади та дільничні офіцери.

До речі, реагування на правопорушення в сільській місцевості в нас складає 18 хвилин. З цього розрахунку ми будуємо нашу роботу і роботу наших підрозділів. В місті реагування в нас складає 7 – 8 хвилин,

– зазначив керівник Нацполіції.

Зверніть увагу! Найбільший некомплект у поліцейських кадрах в Центральній, Східній і Південній Україні. В деяких районах Черкаської області некомплект – 40%. В патрульній поліції по всій Україні на сьогоднішній день некомплект – 17,5%.