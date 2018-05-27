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Перинатальний центр у Львові досі не запрацював після відкриття президентом Порошенком

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Ще місяць тому перинатальний центр у Львові приїжджав відкривати сам Президент Петро Порошенко, але заклад і досі не запрацював. Бо його побудували з кричущими порушеннями. До прикладу, прохід у приймальне відділення зробили завузьким – так що туди не поміщається каталка. Знайшли і винних, за будівельні порушення звільнили чотирьох медиків.

П'ять років ремонтів та відкладених дедлайнів, і врешті на урочисте відкриття приїхав Президент. Львівський перинальний центр відкрили 20 квітня. Та високі чиновники поїхали, а кабінети та палати досі порожні. Приймати пацієнтів, центр, як виявилося, не готовий, бо відремонтували його з порушеннями. Їх 22 травня виявила обласна комісія: десь не працює кран, десь затерта побілка. Є й серйозніші проблеми: неправильно облаштували кімнату для зберігання наркотичних речовин, рентген-кабінет і центральне стерилізаційне відділення. 

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У приймальні встановили настільки вузькі двері, де не вміщається каталка. Винних знайшли того ж дня. Колишню головну лікарку, її заступника та двох завідувачів відділень звільнили з роботи, бо, мовляв, вони не простежили за ремонтом.

Я – лікар анастезіолог. Я знаю свою роботу, я будівельних робіт не знаю, і думаю, що це перекладання і роблення лікарів цапами відбувайлами в цій ситуації,
– зазначив лікар-анестезіолог Олександр Лехновський.

Звільнених лікарів підтримали їхні колеги. І прийшли з пікетом до обласної державної адміністрації. В обласній адміністрації медиків підтримали. Вже зараз дверний прохід розширили, у кімнаті, де мають зберігати наркотичні речовини, стіни укріплюють металевим каркасом, а от стерилізаційне відділення доведеться переробити.

Немає належного підключення води, немає змонтованих трапів, щоб вода витікала, немає належного покриття стін. Це має бути водоемульсійна фарба, яка не змивається, яку можна мити, або крити то все плиткою,
– зазначив в.о. директора обласного клінічного перинатального центру Ігор Потапов.

Тому інструменти на стерилізацію перинатальний возитиме в інший медичний заклад. Тим часом звільнені лікарі наголошують: на помилки будівельникам вказували постійно. Навіть скаржились у департамент на їхню роботу. Тепер своє право працювати у центрі доводитимуть у суді.

Теги: Новини України Новини Львова Медицина
Джерело: 24 Канал
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