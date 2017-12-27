Періс Джексон показала підтягнуту фігуру у купальнику: фото

Донька співака Майкла Джексона, Періс Джексон, зараз у чудовій формі – 19-річна модель IMG похизувалася чудовою фігурою під час відпочинку на Гаваях.

Періс насолоджувалася відпочинком у темно-синьому купальнику Calvin Klein, який не приховував її колекцію тату по всьому тілу.

Дівчина прилетіла на Гаваї разом з братами Принсом і Бланкетом, також вони разом відсвяткували Різдво.

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Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) 25 Гру 2017 р. о 4:06 PST