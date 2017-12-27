Періс Джексон показала підтягнуту фігуру у купальнику: фото
23:07, 27 грудня 1342 Читать новость на русском
Донька співака Майкла Джексона, Періс Джексон, зараз у чудовій формі – 19-річна модель IMG похизувалася чудовою фігурою під час відпочинку на Гаваях.
Періс насолоджувалася відпочинком у темно-синьому купальнику Calvin Klein, який не приховував її колекцію тату по всьому тілу.
Дівчина прилетіла на Гаваї разом з братами Принсом і Бланкетом, також вони разом відсвяткували Різдво.
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Джерело: 24 Канал
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