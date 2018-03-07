Періс Джексон зачарувала елегантним образом на прем'єрі фільму: фото

19-річна дочка Майкла Джексона модель та актриса Періс Джексон прийшла на прем'єру фільму "Небезпечний бізнес" (Gringo), в якому зіграла одну з ролей.

На червону доріжку Періс вийшла у чорній розкішній сукні з дуже глибоким декольте, завдяки чому дівчина продемонструвала численні татуювання на руках і грудях.

На сукні були прозорі елементи, через які актриса засвітися свою білизну.

Періс Джексон

Підтримати Періс прийшов її молодший брат шістнадцятирічний Принс Джексон.

Періс Джексон з братом

Акторський склад фільму "Небезпечний бізнес"

Дивіться трейлер фільму "Небезпечний бізнес":