Періс Джексон зачарувала елегантним образом на прем'єрі фільму: фото
19-річна дочка Майкла Джексона модель та актриса Періс Джексон прийшла на прем'єру фільму "Небезпечний бізнес" (Gringo), в якому зіграла одну з ролей.
На червону доріжку Періс вийшла у чорній розкішній сукні з дуже глибоким декольте, завдяки чому дівчина продемонструвала численні татуювання на руках і грудях.
На сукні були прозорі елементи, через які актриса засвітися свою білизну.
Періс Джексон
Підтримати Періс прийшов її молодший брат шістнадцятирічний Принс Джексон.
Періс Джексон з братом
Акторський склад фільму "Небезпечний бізнес"
Дивіться трейлер фільму "Небезпечний бізнес":
Джерело: 24 Канал
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