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Періс Хілтон хоче відгуляти як мінімум два весілля зі своїм нареченим

13:41, сьогодні 441 Читать новость на русском
Періс Хілтон і Кріс Зілк
Періс Хілтон і Кріс Зілк / Фото з відкритих джерел

Голлівудська актриса та модель Періс Хілтон замахнулась на гучне гуляння зі своїм коханим Крісом Зілком. За її словами, вони точно відгуляють не менше двох весіль.

Про це вона розповіла в інтерв’ю The Sun.

Нагадаємо, що 36-річній Періс Хілтон на гірськолижному курорті в Аспені зробив пропозицію одруження її бойфренд Кріс Зілк. Як виявилось, дідусь нареченого є родом з Києва, якому Кріс і завдячує свою любов до мистецтва.

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Тепер Періс Хілтон серйозно зайнялась підготуваннями до весілля і поділилася деякими подробицями щодо майбутнього святкування:

Я б хотіла не менш двох весіль, а краще – три. Адже з нагоди мого 21-го дня народження, у мене було цілих п'ять окремих вечірок, і це було чудово. Тепер же я хочу, щоб одне моє весілля з Крісом відбулося де-небудь в Європі, інше — в Америці. І ще одне — для інших друзів, що живуть по всьому світу,
– сказала Хілтон.

До слова, журналісти дізналися, що серед гостей весілля Періс буде і її колишня подруга Кім Кардашян.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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