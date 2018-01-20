Періс Хілтон оголилася заради пікантного кадру: фото
23:06, 20 січня 3245 Читать новость на русском
Голлівудська актриса та модель Періс Хілтон, яка заручилася із бойфрендом Крісом Зілком, взяла участь у дуже пікантній фотосесії.
Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram. Періс Хілтон позує на фото у досить відвертому вбранні, яке прикриває лише частину інтимних місць.
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Також акторка показала фото, де вона позує без нижньої білизну у прозорій кофті.
Нагадаємо, що 36-річній Періс Хілтон на гірськолижному курорті в Аспені зробив пропозицію одруження її бойфренд Кріс Зілк. Як виявилось, дідусь нареченого є родом з Києва, якому Кріс і завдячує свою любов до мистецтва. За словами Хілтон, пара планує відіграти щонайменше три весілля.
Джерело: 24 Канал
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