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Періс Хілтон оголилася заради пікантного кадру: фото

23:06, 20 січня 3245 Читать новость на русском
Періс Хілтон
Періс Хілтон / gettyimages

Голлівудська актриса та модель Періс Хілтон, яка заручилася із бойфрендом Крісом Зілком, взяла участь у дуже пікантній фотосесії.

Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram. Періс Хілтон позує на фото у досить відвертому вбранні, яке прикриває лише частину інтимних місць.

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Також акторка показала фото, де вона позує без нижньої білизну у прозорій кофті.

Нагадаємо, що 36-річній Періс Хілтон на гірськолижному курорті в Аспені зробив пропозицію одруження її бойфренд Кріс Зілк. Як виявилось, дідусь нареченого є родом з Києва, якому Кріс і завдячує свою любов до мистецтва. За словами Хілтон, пара планує відіграти щонайменше три весілля.

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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