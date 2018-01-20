Періс Хілтон оголилася заради пікантного кадру: фото

Голлівудська актриса та модель Періс Хілтон, яка заручилася із бойфрендом Крісом Зілком, взяла участь у дуже пікантній фотосесії.

Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram. Періс Хілтон позує на фото у досить відвертому вбранні, яке прикриває лише частину інтимних місць.

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Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 19 Січ 2018 р. о 5:02 PST

Також акторка показала фото, де вона позує без нижньої білизну у прозорій кофті.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 19 Січ 2018 р. о 8:36 PST

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 19 Січ 2018 р. о 10:39 PST

Нагадаємо, що 36-річній Періс Хілтон на гірськолижному курорті в Аспені зробив пропозицію одруження її бойфренд Кріс Зілк. Як виявилось, дідусь нареченого є родом з Києва, якому Кріс і завдячує свою любов до мистецтва. За словами Хілтон, пара планує відіграти щонайменше три весілля.