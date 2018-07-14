Періс ХІлтон поділилась пікантними знімками з відпочинку в Греції

Зваблива Періс Хілтон показала гарячі знімки з відпочинку. Американка приміряла пікантні пляжні образи, привернувши неабияку увагу прихильників.

Літо – час відпусток не тільки для офісних працівників, але й для знаменитостей. Зірки при першій же нагоді вирушають в екзотичні країни або в курортні міста, щоб насолодитись сонячними променями на березі моря. Винятком не стала й Періс Хілтон, яка вирушила зі своїм нареченим Крісом Зілкою, на відпочинок до Греції.

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Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 10 Лип 2018 р. о 8:05 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 11 Лип 2018 р. о 5:14 PDT

На пляжі чарівна співачка та спадкоємиця готельного бізнесу засвітила кілька купальників. Періс Хілтон, яка полюбляє позувати перед камерою, не втрималась від гарячої фотосесії на фоні розкішного моря. Для цього вона обрала закритий купальник зі стильним принтом. Зірка засвітила стрункі ноги та розкішні форми.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 13 Лип 2018 р. о 8:31 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 14 Лип 2018 р. о 4:30 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 13 Лип 2018 р. о 11:54 PDT

Окрім цього, в блозі Періс Хілтон з'явилось грайливе відео, на якому вона приміряла образ сексуального метелика. Зірка, вбрана в яскравий купальник та легку накидку, насолоджується вбранням.

"Дівчина повинна бути як метелик: красива ззовні, але складна для упіймання", – написала Періс.