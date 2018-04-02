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Періс Хілтон поділилась зворушливим фото з коханим у Львові

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Періс Хілтон і Кріс Зілка побували у Львові
Періс Хілтон і Кріс Зілка побували у Львові / Getty images

Відома модель, акторка та світська левиця Періс Хілтон продовжує зачаровувати мережу своїми фото з України.

30 березня вона прибула до Львова, де у суботу взяла участь у відкритті місцевого готелю та навіть зіграла благодійний ді-джей сет.

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Побачитись із всесвітньо відомою знаменитістю до Львова прибуло чимало українських селебрітіз.

В Україну Періс Хілтон прибула не сама, а зі своїм нареченим – американським актором з українським корінням Крісом Зілкою.

На сторінці спадкоємиці мережі готелів в Instagram з'явився черговий зворушливий допис про їхні почуття.

Коли-небудь хто дивитиметься на вас зі світлом в очах, яких ви ніколи до цього не бачили. Вони дивитимуться на вас так, ніби ви – це все, на що вони чекали ціле життя,
– написала Хілтон, додавши фото зі своїм коханим.

Теги: Новини України Новини Львова LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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