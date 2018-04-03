Періс Хілтон показала, як вона виглядала у 14 років: чарівне фото

Популярна американська співачка, акторка та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон вразила прихильників Instagram архівним фото. Не всі користувачі мережі впізнали знаменитість.

Періс Хілтон, яка нещодавно відвідала Львів зі своїм нареченим Крісом Зілкою, повернулась до маєтку в Каліфорнії. Зірка поностальгувала за минулим, показавши архівне фото з сімейного альбому.

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Співачка опублікувала в соціальній мережі кадр зі святкування 14-річчя. Судячи з фото, неповнолітня Періс Хілтон вже активно користувалась косметикою, до того ж надавала перевагу виразному макіяжу. На знімку співачка позує перед камерою з подарунком на день народження.

На своє 14-річчя отримала свого першого тхора. Я назвала його Попелюшкою,

– поділилась Періс Хілтон.

Допис не випадково з'явився в блозі співачки. Таким чином Періс Хілтон відзначила Національний день тхора в Америці. Прихильники були зачаровані милим підлітковим фото, а деякі з них навіть розповіли свої історії про домашніх улюбленців.