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Періс Хілтон посвітила сідницями на модному показі: фото

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Періс Хілтон
Періс Хілтон

Американська зірка Періс Хілтон взяла участь в показі нової колекції бренду Tezenis, що відбувся в італійській Вероні.

37-річна світська левиця вийшла на подіум у двох образах. Перший look складався з довгої прозорої сукні, через яку виднілася білизна. Періс продемонструвала струнку підтягнуту фігуру. 

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Періс Хілтон

Інший образ поєднував боді з міні-спідницею з шипами. Під час дефіле Періс так різко повернулася, що її спідниця піднялася вгору і засвітила її сідниці.

 

Теги: LifeStyle Мода Періс Хілтон
Джерело: 24 Канал
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