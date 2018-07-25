Періс Хілтон посвітила сідницями на модному показі: фото
Американська зірка Періс Хілтон взяла участь в показі нової колекції бренду Tezenis, що відбувся в італійській Вероні.
37-річна світська левиця вийшла на подіум у двох образах. Перший look складався з довгої прозорої сукні, через яку виднілася білизна. Періс продемонструвала струнку підтягнуту фігуру.
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Періс Хілтон
Інший образ поєднував боді з міні-спідницею з шипами. Під час дефіле Періс так різко повернулася, що її спідниця піднялася вгору і засвітила її сідниці.
Джерело: 24 Канал
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