Періс Хілтон посвітила сідницями на модному показі: фото

Американська зірка Періс Хілтон взяла участь в показі нової колекції бренду Tezenis, що відбувся в італійській Вероні.

37-річна світська левиця вийшла на подіум у двох образах. Перший look складався з довгої прозорої сукні, через яку виднілася білизна. Періс продемонструвала струнку підтягнуту фігуру.

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Періс Хілтон

Інший образ поєднував боді з міні-спідницею з шипами. Під час дефіле Періс так різко повернулася, що її спідниця піднялася вгору і засвітила її сідниці.

Допис, поширений Tezenis Italia (@tezenisitalia) 25 Лип 2018 р. о 1:52 PDT

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 24 Лип 2018 р. о 8:07 PDT

Допис, поширений TEZENiS (@tezenisofficial) 24 Лип 2018 р. о 1:15 PDT

Допис, поширений ᴘᴀʀɪs ʜɪʟᴛᴏɴ (@parishiltonbrasil_) 24 Лип 2018 р. о 8:47 PDT