18:06
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Періс Хілтон розповіла про свій секрет щасливих стосунків з коханим

171 Читать новость на русском
Зірка заявила, що ніколи не розлучається з коханим
Зірка заявила, що ніколи не розлучається з коханим / Фото з відкритих джерел

Голлівудська зірка та модель Періс Хілтон зізналася, що вона ніколи не розлучається зі своїм коханим – Крісом Зілкою, і саме це є запорукою їхніх щасливих стосунків.

На відміну від багатьох пар, яким конче необхідно періодично усамітнюватися одне від одного, Хілтон вважає навпаки. Запорукою її щасливих стосунків є постійне перебування разом, повідомляє Us Weekly.

Читайте також: В ЗМІ розсекретили ім'я молодого бойфренда 60-річної Шерон Стоун: фото

"Ми ніколи не буваємо порізно більше, ніж на пару годин. ми щоденно разом і вдень, і вночі," – додала знаменитість.

Також зірка зізнається, що вона ще навіть не почала планувати весілля, через те, що багато подорожує, хоча пропозицію отримала ще в січні.

Також Періс зізналася, що вже мріє про дітей.

"Я не можу дочекатися, коли буду мати свою доньку, і одягнути її, як себе. Це сенс мого життя – мати сім'ю. І я бачу, як діти роблять щасливою мою сестру, – заявила Хілтон.

Варто також додати, що нещодавно Періс Хілтон, розчулила свою матір привітанням із днем народження, виклавши в мережу сімейні архівні фото.

Нагадаємо, взимку цього року американський актор та модель з українськими коріннями Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши обручку з діамантом у 20 каратів, на яку витратив два мільйони доларів, після чого Періс присвятила йому еротичний відеокліп.

Теги: LifeStyle Музика Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що означає перемога Путіна на виборах для України: пояснення журналіста
сьогодні, 17:14 Що означає перемога Путіна на виборах для України: пояснення журналіста
641
Xiaomi представила універсальну електроплитку
сьогодні, 17:31 Xiaomi представила універсальну електроплитку
257
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук