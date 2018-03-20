Періс Хілтон розповіла про свій секрет щасливих стосунків з коханим

Голлівудська зірка та модель Періс Хілтон зізналася, що вона ніколи не розлучається зі своїм коханим – Крісом Зілкою, і саме це є запорукою їхніх щасливих стосунків.

На відміну від багатьох пар, яким конче необхідно періодично усамітнюватися одне від одного, Хілтон вважає навпаки. Запорукою її щасливих стосунків є постійне перебування разом, повідомляє Us Weekly.

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"Ми ніколи не буваємо порізно більше, ніж на пару годин. ми щоденно разом і вдень, і вночі," – додала знаменитість.

Також зірка зізнається, що вона ще навіть не почала планувати весілля, через те, що багато подорожує, хоча пропозицію отримала ще в січні.

Також Періс зізналася, що вже мріє про дітей.

"Я не можу дочекатися, коли буду мати свою доньку, і одягнути її, як себе. Це сенс мого життя – мати сім'ю. І я бачу, як діти роблять щасливою мою сестру, – заявила Хілтон.

Варто також додати, що нещодавно Періс Хілтон, розчулила свою матір привітанням із днем народження, виклавши в мережу сімейні архівні фото.

Нагадаємо, взимку цього року американський актор та модель з українськими коріннями Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши обручку з діамантом у 20 каратів, на яку витратив два мільйони доларів, після чого Періс присвятила йому еротичний відеокліп.