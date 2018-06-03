Періс Хілтон в бікіні зачарувала стрункою фігурою: пікантні фото

Світська левиця та співачка Періс Хілтон вже прибувала на острів Сен-Бартельмі біля Франції, щоб разом з родиною відсвяткувати весілля брата Баррона Хілтона і Тесси фон Вальдердорфф.

Але поки весільне торжество не відбулось, Періс та її сестра Нікі насолоджуються райським відпочинком. Дівчата багато засмагають, гуляють на вечірках та роблять яскраві фотографії для соцмережі.

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Так, 37-річна Періс влаштувала фотосесію в купальнику з колаборації My Little Pony і Moschino, доповнивши свій образ міні-сумкою для серфінгу Chanel і сонцезахисними окулярами.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 31 Тра 2018 р. о 12:00 PDT



Періс Хілтон на Сен-Бартельмі біля Франції

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На інших фото зірка також приміряла сексуальні мереживні купальники з дуже відвертими декольте білого та чорного кольорів.

Хто така Періс Хілтон? Періс Хілтон – це актриса, співачка та модель. Зірка ж правнучкою Конрада Гілтона, засновника готелів Hilton. У Періс є троє рідних братів і сестер – Нікі, Баррона і Конрада Хілтони, але оскільки вона є найстаршою серед спадкоємців, то у її власність перейшла вся світова мережа готелів.



Американська зірка на початку 2018 року прийняла пропозицію одруження від її партнера – актора Кріса Зілка. Як відомо, в нього є українські корені, – Кріс в одному з інтерв'ю поділився, що його дідусь родом з Києва і саме йому він вдячний любов'ю до мистецтва.