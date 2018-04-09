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Періс Хілтон вбрала сукню з пікантним декольте: спокусливі фото

1979 Читать новость на русском
Періс Хілтон в Лос-Анджелесі
Періс Хілтон в Лос-Анджелесі

Знаменита американська модель, співачка та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон вразила всіх чарівним платтям зі спокусливим декольте. Фото зі світського заходу зірка опублікувала в Іnstagram.

Періс Хілтон відвідала святкування річниці журналу Daily. Гучна вечірка відбулась 8 квітня в Лос-Анджелесі. Десятки зірок прийшли на урочистий прийом.

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Для заходу розкішна Періс Хілтон ретельно вибирала сукню. З-поміж трьох образів спадкоємиця готельного бізнесу обрала чорне вечірнє плаття з пікантним декольте та розрізом на нозі. Сукня, яка мала широкий пояс, підкреслила струнку талію співачки. Грайливий "лук" Періс Хілтон доповнила червоними туфлями на підборах, хвилястим волоссям та макіяжем з акцентом на очі.

"Королева", "Чарівна", "Я закохалась у це плаття", – захоплено коментували підписники співачки. В такому ж захваті були й голлівудські знаменитості, які разом із Періс Хілтон відпочивали на вечірці.

Decked out in @PhilippPleinInternational for the @DailyFrontRow Fashion Awards.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

#MarilynVibes

Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

@parishilton wearing #PhilippPlein for the @dailyfrontrow gala in #BeverlyHills

Публикация от PHILIPP PLEIN (@philipppleininternational)

Нагадаємо, нещодавно Періс Хілтон відвідала Україну. Зірка прибула до Львова у супроводі свого зіркового нареченого, який має українське походження – актора Кріса Зілки. Зупинилась голлівудська пара у президентських апартаментах Grand Hotel, на урочисте відкриття якого приїхала Періс Хілтон.

Теги: LifeStyle Голлівуд ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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