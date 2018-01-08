Періс Хілтон вразила відвертим образом на червоній доріжці премії "Золотий глобус"

Відома американська акторка, фотомодель та світська левиця Періс Хілтон вразила нарядом на церемонії вручення престижної кінопремії "Золотий глобус".

7 січня у Лос-Анджелесі назвали лауреатів премії "Золотий глобус".

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Церемонія відбувалась у готелі "Беверлі-Хілтон" у Лос-Анджелесі.

Світові зірки виступили проти домагань і майже всі з'явились на червоній доріжці у чорних нарядах.

Спадкоємиця династії найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Хілтон також прийшла на церемонію у чорній сукні.

Щоправда, її чорне плаття із напівпрозорого мережива вирізнялось неабиякою відвертістю.

Кілька фото, на яких вона, зокрема, вона позує із нареченим – актором українського походження Крісом Зілкою, Хілтон опублікувала у своєму Instagram.