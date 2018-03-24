Періс Хілтон загубила обручку за 2 мільйони доларів: деталі інциденту

Американська модель, співачка та світська левиця Періс Хілтон втратила обручку, яку їй подарував наречений Кріс Зілка. Коштовну каблучку зірка загубила на вечірці.

У Маямі Періс Хілтон розважалась у нічному клубі. Однак гучна вечірка закінчилась для зірки неприємністю, повідомляє журнал Elle.

37-річна світська левиця так гучно веселилась, що загубила свою каблучку, вартістю 2 мільйони доларів. За словами інсайдерів, коштовність впала з пальця під час запальних танців зірки.

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Коли Періс Хілтон побачила, що її перстень загубився, наречений Кріс Зілка звернувся за допомогою до охоронців нічного клубу.

У VIP-зоні почалися пошуки каблучки, Кріс підняв на вуха всіх! Люди повзали під столами, відсували всі крісла,

– розповів інсайдер.

Зрештою, каблучку з чималим діамантом знайшли за сусіднім столиком у відрі з льодом. Періс Хілтон не стримала емоцій та розплакалась, коли її коханий віддав їй обручку.