Періс Хілтон заручилася: опубліковано фото

Американська зірка реаліті-шоу Періс Хілтон офіційно заручилася з актором Крісом Зілком.

Про це Хілтон повідомила в Instagram.

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Кріс зробив пропозицію руки і серця в Аспені, де пара проводить різдвяні канікули. Зілк опустився на одне коліно і запропонував Періс одружитися.

"Я сказала "так"! Це таке щастя одружитися з коханням всього мого життя. Мій кращий друг, моя друга половинка. Ідеальний для мене у всіх сенсах. Такий відданий, поступливий, люблячий і добрий. Я найщасливіша дівчина в світі! Моя мрія здійснилася! Спасибі, що показав мені, що казки існують", – написала Періс.

Додамо, у 2013 році Періс ледь не вийшла заміж за Рівера Вііпері, а в 2015 році зустрічалася з мільйонером Томасом Гроссом, але влітку 2016 року пара розлучилася.

Знімки з новим бойфрендом зірка опублікувала в Instagram в кінці лютого 2017 року.