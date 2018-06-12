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Періс Хілтон знялась у яскравій фотосесії для власної лінійки одягу

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Періс Хілтон для Paris Hilton x boohoo.com
Періс Хілтон для Paris Hilton x boohoo.com / Instagram / @parishiltonxboohoo

Світська левиця Періс Хілтон лише недавно повернулась з весілля свого брата на французьких островах, як вже встигла знятись для кампейну нової лінії одягу від бренду Boohoo.

37-річна зірка для кампейну модної марки приміряла стильні міні-сукні, боді та накидки, виконані у яскравих кольорах. Образи Хілтон як завжди доповнювали коштовні прикраси та гламурні аксесуари.

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На фотографіях Періс впевнено демонструє стрункі ноги та відверте декольте, пригортаючи до себе домашніх улюбленців, готуючи барбек’ю та відпочиваючи з коктейлем біля басейну. Хілтон на нових знімках виглядає як завжди розкішно та ефектно.


Періс Хілтон для Paris Hilton x boohoo.com

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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