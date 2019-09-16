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      Перш ніж підвищувати податки, держава мала б навчитися керувати наявними грошима, – Конотопський

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      Державними грошима треба розпоряджатися ефективно
      Державними грошима треба розпоряджатися ефективно / Ілюстративне фото (pixabay)

      Перш ніж піднімати податки і організовувати додаткові способи поповнення бюджету, держава повинна навчитись ефективно розпоряджатися наявними в бюджеті грошима. Таку думку в колонці для ain.ua висловив засновник і керівник Ajax Systems Олександр Конотопський, коментуючи ініціативу уряду щодо підвищення податків для ФОП та запуск так званого фонду IT Creative.

      Конотопський дивується, чому на другий день своєї роботи уряд раптом вирішив підняти податки, оскільки незрозуміло, куди і як розподіляються податкові виплати, які компанії виплачують зараз: "Не дуже-то зрозуміло, куди вони йдуть і як використовуються". І гарантій, що зі зростанням надходжень система стане прозорішою – немає, вважає він.

      "У мене накопичилося чимало питань, як держава витрачає гроші. Я вважаю, що першочергове завдання держави – навчитися ефективно витрачати те, що у неї вже є", – переконаний підприємець. Він пропонує для початку повернути виведені з бюджету мільярди гривень і закрити офшорні схеми.

      "І ось тільки коли держава навчиться ефективно витрачати наші гроші, але їх все одно буде не вистачати, – почнемо обговорення підняття податків", – наголосив він.

      Конотопський відзначає, що, швидше за все, "фонд розвитку людського капіталу" буде настільки ж неефективний, як і інші державні інститути. При цьому великі компанії IT-індустрії давно самі вкладають чимало засобів для навчання і розвитку співробітників і претендентів.

      "У бізнесу більше грошей, знань, хороший менеджмент – і все вже готове. Тому брати з бюджету на навчання IT-компаній і передавати це державі – це вкрай дурне заняття", – резюмує він.

      Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі. В уряді розраховують, що це дозволить через 10 років збільшити експорт галузі з 3 мільярдів доларів до 10 мільярдів, кількість працівників у галузі зросте з 165 тисяч до 650 тисяч людей.

      Глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що пропонується запровадити спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі. Крім 5% єдиного збору, 1,5% військового збору та ЄСВ із двох мінімальних зарплат голова ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу.

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      Теги: Новини України Податки Гроші
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