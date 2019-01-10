Як врятувати життя людини до приїзду швидкої

У столиці поблизу станції метро Театральна у працівника Національної опери зупинилось серце, біля станції метро Чернігівська помер чоловік – останнім часом такі новини з’являються в ЗМІ все частіше. Чи можна уникнути таких смертей та як поводитись у критичних ситуаціях, журналіст 24 каналу розпитав у експерта.

Читайте також: На станції метро у Києві померла дитина: подробиці трагедії

Хвилини, які рятують життя

Раптова зупинка серця може статися з кожним, незважаючи на стать, расу, вік чи стан здоров’я. Зазвичай, це стається миттєво та непередбачувано. Коли серце припиняє роботу, мозок здатний жити ще 5-7 хвилин. За цей час людину можна встигнути врятувати, однак дочекатись лікарів швидкої – майже нереально.

Проблему смертності людей з раптовою зупинкою серця у західних країнах вирішили так: якомога більше людей проходить тренінг з першої допомоги, де вчиться проводити серцево-легеневу реанімацію та користуватись автоматичними дефібриляторами. Якщо учасник тренінгу став очевидцем зупинки серця, він викликає швидку допомогу, а поки лікарі їдуть, проводить масаж серця (завдяки йому кров надходить до мозку) та накладає на груди автоматичний дефібрилятор. Для того, щоб довести шанси на виживання постраждалого до 70%, комплекс заходів необхідно виконати в перші дві-три хвилини, тобто не чекаючи лікаря.



Від раптової смерті може врятувати й звичайний перехожий

Корисний досвід

Щоб надати першу допомогу, медична освіта не потрібна. Проводити масаж серця та клеїти на груди електроди дефібрилятора у розвинених країнах світу вчаться як школярі, поліцейські, так і тренери з фітнесу, співробітники офісів та інші.

Зупинка серця – доволі розповсюджена проблема, просто про неї роками не говорили. П’ять смертей у Київському метрополітені за декілька місяців – яскрава ілюстрація і проблеми, і її ігнорування. Навчити людей рятувати життя та розмістити в публічних місцях дефібрилятори – єдиний вихід. Це не тільки питання безпеки, це питання цивілізаційного вибору,

– переконує експерт з надання першої медичної допомоги Федір Сердюк.

Зупинка серця – не єдина екстрена ситуація, яку неможливо пережити без втручання звичайних перехожих.

Читайте також: Як правильно надати першу медичну допомогу

Згідно з даними руху Stop the bleed, приблизно 20% людей, які загинули від травм у США, могли вижити, якби їхню кровотечу своєчасно зупинили. В Україні відповідних досліджень не проводили.



В Америці навчають рятувати життя навіть школярів

Зупинити зовнішню кровотечу – просто. Це точно справа очевидця екстреної ситуації. Навіть трирічна дитина може надати допомогу правильно. Для цього не потрібно бути лікарем, найпростіший спосіб зупинки кровотечі – міцно притиснути рану, звідки ллється кров, та чекати лікарів,

– пояснює Федір Середюк.

До речі, приміром Ізраїль вже пройшов цей шлях, запровадивши систему підготовки рятувальників та створивши відповідну інфраструктуру. Так само роблять і Сполучені Штати. Це краща світова практика для тих, хто цінує життя.

В Україні отримати знання та навички, які врятують життя, можна записавшись на тренінги, що проводить Товариство Червоного Хреста, благодійний проект "Хелпер", Агенція екстреної медицини, компанія "FAST", курси першої домедичної допомоги "САB" та "EMSA – UKRAINE", Всеукраїнська спілка парамедиків, Мальтійська служба допомоги тощо.

Читайте також: Домедична допомога в автошколах: про зміни, проблеми і єдиний зразок

В нашій країні розвиток першої допомоги відбудеться за рахунок приватної ініціативи. Єдиний ефективний інструмент оволодіння навичками першої допомоги – тренінг. Це послуга. Вже сьогодні роботодавці платять, щоб навчити своїх співробітників рятувати життя. І цей тренд стає все популярнішим. Коли батьки почнуть запитувати у керівництва приватної школи, чи навчались першій допомозі вчителі, а клієнти спортзалу – просити продемонструвати дефібрилятор – це означатиме, що безпечне суспільство поруч.