Перша леді пекла: більше про дружину Башара Асада

Одного разу першу сирійську леді навіть порівняли із Принцесою Діаною. Однак згодом Асму Асад проголосили "першою леді пекла", яка спокійно робить шопінг і володіє палацом вартістю 1 мільярд доларів у Дамаску, який знаходиться за десять миль від Східної Гути, де проходять масові вбивства мирних жителів.

Про це пише Марк Ходж у виданні "The Sun".

Читайте також: Радбез ООН не підтримав резолюції Росії щодо удару по Сирії

Відомо, що у 2012 році міжнародна організація Wikileaks опублікувала інформацію, яка містила доведення фактів про те, як Асма витратила 350 тисяч доларів за 130 одиниць меблів. Окрім цього, купила туфлі за 7000 доларів на кришталевих підборах з доставкою до Дубаю, щоб обійти санкції.

Президентський особняк родини Асадів коштує 1 мільярд доларів і був спроектований японським архітектором Кензо Танже.

Також Асма веде свою пропаганду і в соцмережах. До прикладу в Instagram у неї понад 200 000 підписників, де показує, як вона зустрічається з людьми в Дамаску.

Тиранічний режим у Сирії зображує Асму як "троянду в пустелі", попри те, що її чоловік здійснив 28 атак хімічної зброї від початку громадянської війни в 2011 році.

Мовиться, що їй запропонували залишити Сирію, Асма відповіла, що ніколи не думала про це.

Так, мені запропонували можливість залишити Сирію або, швидше, тікати з Сирії. Ці пропозиції містять гарантії безпеки та захисту моїх дітей і навіть фінансову безпеку,

– сказала дружина Асада.

Також вона засудила санкції, запроваджені західними країнами проти Сирії, мовляв, вони шкодять простим громадянам.

Хто така Асма Асад? Це дружина сирійського тирана Башара Асада, перша леді Сирії. Вона народилася 1975 року в Актоні, західна частина Лондона, її батьки – це мусульмани-суніти з Хомса, сирійського міста, розташованого біля авіабази. Отримавши диплом з інформатики та французької літератури в Королівському коледжі Лондона, Асма зайнялася банківською справою - працювала аналітиком хедж-фондів у Deutsche Bank Group. Вона вийшла заміж за Асада на "таємному" весіллі 2000 року, коли йому було 35 років, а їй - всього 25. Вони мають трьох дітей.