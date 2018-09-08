Перша медична допомога: у Львові містяни просто неба робили штучне дихання і зупиняли кровотечу

У другу суботу вересня у світі відзначають День надання першої медичної допомоги. Ініціював його 18 років тому Червоних хрест. Цього дня людей по всьому світу вчать найпростішим навичкам, як допомогти собі та іншим в разі необхідності.

У Львові, зокрема, містянам запропонували попрактикуватися робити масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечу і перев'язувати рани.

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Таких активних натискань на грудну клітку повинно бути щонайменше три десятки.



Натискання на грудну клітину



Серцево-легенева реанімація

Опісля непрямого масажу – два вдохи, щоби змусити серце забитися знову. Допоки не приїде "Швидка".

Якщо зробимо менше – кров не піде в нирки, і в людини можуть відмовити нирки. Якщо ми втратимо час, відмирають клітини головного мозку. І в нас тоді хто? Живий труп. Щоб цього не сталося, щоби кров циркулювала по тілу, ми повинні провести серцево-легеневу реанімацію вручну,

– розповіла інструкторка з надання першої медичної допомоги Наталія Семочко.

Такі навчання для учнів 9-10 класів організували представники Товариства Червоного Хреста. Вчили, як робити масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечу й перев'язувати рани. Важливо не зволікати, коли в постраждалого кровоточить рана. Цю, звісно, зімітували.





Імітована рана

А ось цього хлопчика, за легендою, збив автомобіль. Він упав з велосипеда, на його обличчі – три рани, і в одній із них застряг шматок скла.



Муляж збитого велосипедиста

Якщо після аварії постраждалий притомний, то спочатку його треба заспокоїти. Відтак – викликати медиків і почати обробляти рани самотужки. Скла витягувати не можна, оскільки так можна спровокувати кровотечу. "Промиваємо простою водою, після цього накладаємо пов'язку, якщо є бинт – дуже добре, накладаємо бинт і забинтовуємо", – додала консультантка з надання першої меддопомоги Любов Папроцька.

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Такі курси першої медичної допомоги у Червоному хресті проводять постійно, пройти їх може кожен охочий.