21:54
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Перша медична допомога: у Львові містяни просто неба робили штучне дихання і зупиняли кровотечу

95 Читать новость на русском

У другу суботу вересня у світі відзначають День надання першої медичної допомоги. Ініціював його 18 років тому Червоних хрест. Цього дня людей по всьому світу вчать найпростішим навичкам, як допомогти собі та іншим в разі необхідності.

У Львові, зокрема, містянам запропонували попрактикуватися робити масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечу і перев'язувати рани. 

Читайте також: Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?

Таких активних натискань на грудну клітку повинно бути щонайменше три десятки.


Натискання на грудну клітину

перша допомога львів
Серцево-легенева реанімація

Опісля непрямого масажу – два вдохи, щоби змусити серце забитися знову. Допоки не приїде "Швидка".

Якщо зробимо менше – кров не піде в нирки, і в людини можуть відмовити нирки. Якщо ми втратимо час, відмирають клітини головного мозку. І в нас тоді хто? Живий труп. Щоб цього не сталося, щоби кров циркулювала по тілу, ми повинні провести серцево-легеневу реанімацію вручну,
– розповіла інструкторка з надання першої медичної допомоги Наталія Семочко.

Такі навчання для учнів 9-10 класів організували представники Товариства Червоного Хреста. Вчили, як робити масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечу й перев'язувати рани. Важливо не зволікати, коли в постраждалого кровоточить рана. Цю, звісно, зімітували.


Імітована рана

А ось цього хлопчика, за легендою, збив автомобіль. Він упав з велосипеда, на його обличчі – три рани, і в одній із них застряг шматок скла. 


Муляж збитого велосипедиста

Якщо після аварії постраждалий притомний, то спочатку його треба заспокоїти. Відтак – викликати медиків і почати обробляти рани самотужки. Скла витягувати не можна, оскільки так можна спровокувати кровотечу. "Промиваємо простою водою, після цього накладаємо пов'язку, якщо є бинт – дуже добре, накладаємо бинт і забинтовуємо", – додала консультантка з надання першої меддопомоги Любов Папроцька.

Читайте також: На скільки менше за європейців живуть українці

Такі курси першої медичної допомоги у Червоному хресті проводять постійно, пройти їх може кожен охочий.

Автор: Юлія Девда
Теги: Новини України Медицина Новини Львова Здоров'я
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Олланд хоче віч-на-віч обговорити з Меркель ситуацію в Україні
 19 лютого 2015 , 16:51
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Барселона" вже знайшла заміну Луїсу Енріке
 18 листопада 2016 , 09:39
Шевченко відвідає товариські матчі "Шахтаря" і "Динамо"
 9 лютого 2017 , 21:33
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук