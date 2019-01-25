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      Перша на Кіровоградщині: Московський патріархат покинула ще одна громада

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      На Кіровоградщині перша громада перейшла до ПЦУ
      На Кіровоградщині перша громада перейшла до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Релігійна громада села Перегонівці в Кіровоградській області стала першою в регіоні, яка вирішила покинути Московський патріархат та приєднатися до новоствореної Православної церкви України.

      Рішення про приєднання до ПЦУ віряни села приймали на загальному зібранні, розповів сільський голова Перегонівки Володимир Козак у коментарі "Центральноукраїнському бюро новин".

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      Збори закінчилися. Більшістю голосів проголосували за перехід,
      – заявив він.

      Сілький голова зауважив, що лише троє членів громади висловилися проти переходу до ПЦУ та залишитися під юрисдикцією УПЦ МП.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад сотня парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше на Вінничині, де вже 25 парафій оголосило про вихід з УПЦ МП.

      У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП Новини Кропивницького Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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