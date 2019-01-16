Перша ОТГ в Україні через аукціон продає права на оренду землі: що про це відомо

Білозерська об'єднана територіальна громада Черкаської області першою в Україні розпочала продаж прав на оренду землі через електронний аукціон.

Торги відбудуться через електронний аукціон Мін'юсту СЕТАМ. Про це йдеться у прес-релізі, який є в розпорядженні 24 каналу.

Читайте також: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

16 січня було підписано відповідний договір про реалізацію прав оренди сільськогосподарських земель на електронному майданчику OpenMarketLand.

Таким чином Білозерська об'єднана територіальна громада Черкаської області стала першою в Україні ОТГ, яка здійснить продаж переданих їм у користування прав оренди на землю.

Що таке СЕТАМ?Це система електронних торгів, створена Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб.



Аукціон працює по всій території України з 2014 року.

Перші аукціони з продажу прав на оренду землі в Україні відбулись торік у жовтні.

За даними Мін'юсту, у 2018-му на платформі OpenMarket було проведено 179 земельних аукціонів на загальну суму понад 14,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за продовження заборони (мораторію) на продаж землі в Україні до 2020 року.



Проте одразу після цього голосування у Раді була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством. Через цю постанову продовження мораторію, за яке проголосували нардепи, має набути чинності не раніше 20 січня 2019 року.

Що зараз відбувається із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу такої землі.