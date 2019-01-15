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      Перша парафія Дніпропетровщини покинула Московський патріархат та перейшла до ПЦУ

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      На Дніпропетровщині перша парафія перейшла до ПЦУ
      На Дніпропетровщині перша парафія перейшла до ПЦУ / ua.igotoworld.com

      Свято-Покровський храму селі Рубанівське Васильківського району першим у Дніпропетровській області покинув Московський патріархат та приєднався до Православної церкви України.

      Про це повідомляє прес-служба Дніпровської єпархії ПЦУ.

      Читайте також: Втримати будь-якою ціною: як Московський патріархат возить у села "церковних тітушок"

      14 січня 2019 року керуючий Дніпровською єпархією Преосвященнійший Владика Симеон відвідав Свято-Покровський храм село Рубанівське Васильківського району, який перший, у нашій області, перейшов в Помісну Церкву,
      – йдеться у повідомленні.

      Після літургії єпископ Симеон відзначив Благословенною грамотою отця Василія та усю громаду, яка понад 20 років постійно молилась за Українську Церкву.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти майже 70 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Новини Дніпра УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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