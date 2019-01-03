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      Громада на Дніпропетровщині підтримала перехід до ПЦУ: в УПЦ МП заперечують

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      Парафія УПЦ МП на Дніпропетровщині підтримала приєднання до ПЦУ
      Парафія УПЦ МП на Дніпропетровщині підтримала приєднання до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Віряни Свято-Покровського храму Української православної церкви Московського патріархату в селі Рубанівському Васильківського району Дніпропетровської області підтримали перехід до складу Православної церкви України. Однак в інформаційному відділі Дніпропетровської єпархії факт переходу заперечують.

      Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

      Читайте також: Ще одна громада УПЦ МП на Черкащині перейшла до Православної церкви України

      Так, представники храму зазначають, що настоятель церкви отець Василь 30 грудня після служби виніс на розсуд вірян пропозицію приєднання храму до новоствореної єдиної канонічної помісної автокефальної української православної церкви.

      Я думаю, це перший крок. А після надання Україні томосу 6 січня буде певна послідовність кроків, мабуть, нам будуть допомагати юристи, напевно, треба буде зареєструвати новий статут в місцевих органах,
      – повідомив помічник настоятеля храму Володимир Дерев'янко.

      Він наголосив, що "ніхто цього не заперечує і не приховує". Також помічник настоятеля храму додав, що віряни організували збір підписів за перехід до складу ПЦУ.

      Однак в інформаційному відділі Дніпропетровської єпархії УПЦ МП заявили, що інформація про перехід Свято-Покровського храму в селі Рубанівському до складу ПЦУ "не відповідає дійсності".

      "Громада й надалі перебуває в юрисдикції Дніпропетровської єпархії Української православної церкви", – повідомили там.

      Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      ГРОМАДИ УПЦ МП ПЕРЕХОДЯТЬ ДО ПЦУ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Томос Релігія Новини політики Православна церква України УПЦ МП Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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