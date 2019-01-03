Громада на Дніпропетровщині підтримала перехід до ПЦУ: в УПЦ МП заперечують

Віряни Свято-Покровського храму Української православної церкви Московського патріархату в селі Рубанівському Васильківського району Дніпропетровської області підтримали перехід до складу Православної церкви України. Однак в інформаційному відділі Дніпропетровської єпархії факт переходу заперечують.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

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Так, представники храму зазначають, що настоятель церкви отець Василь 30 грудня після служби виніс на розсуд вірян пропозицію приєднання храму до новоствореної єдиної канонічної помісної автокефальної української православної церкви.

Я думаю, це перший крок. А після надання Україні томосу 6 січня буде певна послідовність кроків, мабуть, нам будуть допомагати юристи, напевно, треба буде зареєструвати новий статут в місцевих органах,

– повідомив помічник настоятеля храму Володимир Дерев'янко.

Він наголосив, що "ніхто цього не заперечує і не приховує". Також помічник настоятеля храму додав, що віряни організували збір підписів за перехід до складу ПЦУ.

Однак в інформаційному відділі Дніпропетровської єпархії УПЦ МП заявили, що інформація про перехід Свято-Покровського храму в селі Рубанівському до складу ПЦУ "не відповідає дійсності".

"Громада й надалі перебуває в юрисдикції Дніпропетровської єпархії Української православної церкви", – повідомили там.

Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.