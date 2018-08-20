Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ

Матчі 5-го туру УПЛ не були надто багаті на голи – лише в двох матчах глядачі на трибунах побачили більше ніж два забитих м’яча. Тим не менше, інтриги вистачало, особливо у центральному матчі туру, де "Динамо" приймало неочікуваного лідера чемпіонату.

Перші очки київського "Арсеналу"

До цього туру "Арсенал-Київ" був єдиною командою, яка не мала у своєму активі очків. Та й забити "канонірам" вдалося лише один раз у третьому турі. Та цього разу їм пощастило більше – і гол забили, і очки заробили. При цьому, що догравала команда матч проти "Чорноморця" у меншості. Правда вилучили з поля Домбровського вже на 90+1 хвилині за другу жовту картку. Першу ж він отримав за хвилину до цього.

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Набрані бали не дозволи "Арсеналу" покинути останнє місце. Зате "Чорноморець" закріпився на 4-му місці.

Перша поразка "Олександрії", "мінімальне" "Динамо"

Головним відкриттям нового сезону стала "Олександрія". Команда Володимира Шарана надзвичайно успішно стартувала в УПЛ, вигравши всі чотири стартові матчі. При цьому "олександрійці" не пропустили у жодній грі, що дозволило їм перебувати на першій сходинці турнірної таблиці. Аж поки вони не відправилися на матч до Києва проти "Динамо".

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Гра, яку продемонстрували обидві команди, могла принести перемогу одній з них. І це була б мінімальна перемога. Більше пощастило "Динамо", коли відзначився Циганков.

Пропущений гол став першим для "Олександрії" у цьому сезоні. Також це стала перша поразка. "Динамо" ж у четвертому матчі поспіль в УПЛ перемагає з мінімальним рахунком 1:0. Відтак кияни залишаються єдиними, хто ще не пропускав у цьому чемпіонаті.

При цьому після цього туру одразу в трьох команд по 12 очок, які й займають перші три місця. От тільки "Динамо" має на гру менше.

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Тренерські пертурбації у львівських клубах

Цей тур також відзначився і тим, що в обох львівських клубах – "Карпатах" та "Львів" дебютували нові тренери. "Зелено білих левів" (це ті, що "Карпати") очолив португалець Жозе Мораіш. Відомий він тим, що свого часу був помічником Жозе Моуріньо. І чимало з ним виграв. Хоча як головний тренер нічого особливого не досяг, а в більшості клубів не пропрацював і більше сезону, не виконавши поставлені перед ним завдання.

Новим головним тренером «Карпат» став відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в «Порто», «Інтері», «Реалі» та «Челсі». pic.twitter.com/9UYvMmf9yc — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 16 серпня 2018 р.

В "синьо-золотих левів" (це вже ФК "Львів") ситуація дещо інша. Після чотирьох турів в ФФУ вирішили, що тренерська ліцензія бразильця Жилмара не відповідає вимогам, які треба для тренера команди УПЛ. Відтак наставник "городян" подав у відставку. А на його місце за день до гри (а також дві ночі, бо призначення відбулося пізно ввечері) проти "Шахтаря" призначили Юрія Бакалова.

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Дебютували обидва тренери по-різному. Про це буде нижче.

Ювілейний матч Фонсеки

Для тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки це був сотий матч на чолі "гірників". Та сам день ювілейного матчу він почав дещо незвично – зіграв у футбол з дітлахами у Львові. І не забив пенальті.

А вже згодом була перемога його команди. Для Фонсеки це була 77-а перемога із загальною різницею м’ячів 209:78.

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"Шахтар" переміг "Львів" завдяки вищому класу гравців. При цьому що, окрім Мораєса та Данченка, за "гірників" грали всі ті гравці, які були у команді минулого сезону. Фонсека не випустив на поле бразильських новачків. Зате у другому таймі вийшов Болбат. І забив, встановивши остаточний рахунок матчу 0:2. Хоча все могло бути по-інакшому, якби Аугусто забив ще у першому таймі при рахунку 0:0. У моменті, коли не забити було важче, аніж забити, бразилець попав м’ячем у Ракицького. А після того "городяни" одразу пропустили. Для Марлоса, який забив, це був 45-ий гол в УПЛ.

Дебютні голи "Десни", характер "Карпат"

Натомість дебютні голи забили гравці "Десни" на власному стадіоні. Чернігівська команда тільки цього сезону дебютувала серед команд УПЛ. Та в перших двох домашніх матчах не забивала, програвши "Шахтарю" та "Олександрі". При чому у цих матчах "сіверяни" пропускали двічі. Пропустили вони два голи й від "Карпат". Правда до цього самі двічі забили у ворота львів’яни. І перемагали після першого тайму 2:0. А могли й третій забивати. Та Хльобас влучив у штангу. І вже після того "Карпати" проявили характер та забили двічі, зрівнявши рахунок.

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Варто додати, що "Карпати" вже вдруге у сезоні грають у нічию 2:2. Правда у першому випадку саме вони вели вдома 2:0 після першого тайму та зіграли у нічию. Це було у третьому турі проти "Олімпіка".

"Сухий" матч у Запоріжжі

Той же "Олімпік" зіграв у нічию й у п’ятому турі на виїзді. Цього разу проти "Зорі". Луганці лише за три дні до того провели виснажливий матч у Португалії проти "Браги". Там українська команда забила якраз стільки, щоб пройти суперників у кваліфікації Ліги Європи. Зате в матчі УПЛ глядачі на трибунах "Славутич арена" голів не побачили. Та це не завадило командам і надалі залишитися у топ-6 турнірної таблиці.

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Гол-красень Кулача та автогол приносять перемогу "Ворсклі"

Ще одна команда, яка посеред тижня грала матч єврокубків – "Маріуполь". Азовцям довелося не так далеко летіти, як "Зорі", та після матчу у Франції проти "Бордо", вони вирішили не повертатися до рідного міста. Все через відсутність авіасполучення з Маріуполем. Відтак до гри готували у Полтаві. І підготувалися доволі непогано. Лише декількох хвилин команді не вистачило, щоб здобути очки у цьому матчі. При цьому "Маріуполю" вдалося вийти вперед після голу Фоміна. Відповіла на це "Ворскла" голом Кулача. У падінні через себе.

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А коли вже арбітр готовий був показати, скільки добавив до основного часу, "Маріуполь" пропустив вдруге. Полегенько, намагаючись дотягнутися до м’яча у боротьбі з Кулачем, спрямував того у власні ворота.

Гол туру

Тут без жодних вагань – гол у виконані Кулача. Одразу ж напрошуються аналогії з голом Бейла у фіналі Ліги чемпіонів у ворота "Ліверпуля".

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Результати матчів

Арсенал-Київ – Чорноморець 1:1

Голи: Майданевич, 36 – Бабенко, 35

Львів – Шахтар 0:2

Голи: Марлос, 21, Болбат, 90

Динамо – Олександрія 1:0

Гол: Циганков, 68

Десна – Карпати 2:2

Голи: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мірошниченко, 58, Мегреміч, 81

Ворскла – Маріуполь 2:1

Голи: Кулач, 29, Полегенько, 89 (авт) – Фомін, 21

Зоря – Олімпік 0:0

У цьому огляді не буде ні невдах, ні команд туру. Кожен зіграв у силу своїх можливостей. І "Десна", яка вели 2:0 і зіграла у нічию. І "Маріуполь", який програв через автогол наприкінці матчу. А навіть Аугусто з ФК "Львів", який не забив у майже порожні ворота.

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