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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Перша ракетка світу раптово покинув матч 1/4 фіналу Australian Open

23:09, 23 січня 688 Читать новость на русском

Іспанський тенісист та перша ракетка світу Рафаель Надаль не зміг закінчити чвертьфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Про це йдеться на сайті змагань.

Читайте також: Теніс: Світоліна зазнала нищівної поразки у чвертьфіналі Australian Open-2018

У чвертьфінальному поєдинку з Марином Чиличом Рафа боровся до останнього. Суперники обмінялися сетами – по 6:3. Третю партію на тай-брейку вирвав Надаль. Але далі травма далася взнаки.

Хорват впевнено забрав четвертий сет 6:2. У вирішальній партії Маріо повів з брейком і Рафаель склав зброю.

Australian Open втратив першу ракетку турніру. У півфіналі Чичил зіграє з американцем Кайлом Едмундом.

Нагадаємо, українська тенісистка Леся Цуренко програла полячці Агнешці Радванській у другому колі Australian Open — 6:2, 5:7, 3:6.

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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