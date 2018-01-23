Перша ракетка світу раптово покинув матч 1/4 фіналу Australian Open

Іспанський тенісист та перша ракетка світу Рафаель Надаль не зміг закінчити чвертьфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Про це йдеться на сайті змагань.

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У чвертьфінальному поєдинку з Марином Чиличом Рафа боровся до останнього. Суперники обмінялися сетами – по 6:3. Третю партію на тай-брейку вирвав Надаль. Але далі травма далася взнаки.



Хорват впевнено забрав четвертий сет 6:2. У вирішальній партії Маріо повів з брейком і Рафаель склав зброю.



Australian Open втратив першу ракетку турніру. У півфіналі Чичил зіграє з американцем Кайлом Едмундом.

Нагадаємо, українська тенісистка Леся Цуренко програла полячці Агнешці Радванській у другому колі Australian Open — 6:2, 5:7, 3:6.