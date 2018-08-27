Перша ракетка світу сенсаційно вилетіла у першому колі US Open-2018

Румунка Сімона Халеп в першому колі US Open в двох сетах програла Кайє Канепі і другий рік поспіль покидає турнір на початку.

Матч тривав 1 годину і 17 хвилин. За цей час Халеп 1 раз подала навиліт, обійшлась без подвійних помилок і реалізувала 2 брейк-пойнта. У свою чергу, естонка зробила 1 ейс, при 3 "подвійних" і виграла 5 геймів на прийомі.

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Естонська тенісистка, що займає 44-у позицію в рейтингу WTA, зрівняла рахунок в особистих протистояннях з румункою. У 2014 році Халеп обіграла Канепі в їх єдиній зустрічі на хардовому "Прем'єрі" в Досі.

Цікаво, що Халеп в минулому році теж вилетіла в першому колі US Open. У поточному сезоні це третя поразка для Сімони від суперниці, яка не входить в топ-40.

Сімона Халеп (Румунія, 1) – Кайя Канепі (Естонія) 0:2 (2:6, 4:6)

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