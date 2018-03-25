Перша ракетка світу втретє пропустить Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

Перша ракетка світу швейцарський тенісист Роджер Федерер не зіграє на другому в 2018 році сезоні турніру серії Великого шолома – Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це інформує news.ru.

Читайте також: Світоліна виграла стартовий поєдинок Miami Open

Таку заяву спортсмен зробив після того, як програв в трьох партіях від австралійця Танаса Коккінакіса у другому колі турніру в Майамі. Через поразку він позбудеться першого місця в рейтингу ATP, який 2 квітня очолить іспанець Рафаель Надаль.



"Вирішив не грати на ґрунті. На попередньому тижні я теж грав не дуже добре. Нічого нового не відбулося. Я намагаюся все налагодити, і тепер у мене є час для цього. Повернути собі першу сходинку в Роттердамі було важливо. Зберегти її зараз або повернутися на неї по ходу сезону вже не дуже важливо", – зазначив він.



Він додав, що йому потрібно повертатися на корт для того, щоб продовжити тренуватися або ж брати відпустку.

До слова, українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла пройти у наступне коло на турнірі Miami Open – Premier Mandatory. Українка поступилася австралійській тенісистці Айлі Томляновіч.