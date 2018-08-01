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Перша садівниця: у мережі висміяли фото Меланії Трамп річної давнини

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / businessinsider.com

Минув рік з дня оприлюднення фото першої леді США Меланії Трамп, яка у стильному одязі поралась на грядці Білого дому. Тепер люди згадали той знімок та зробили його популярним мемом.

Чарівна Меланія Трамп привертає до себе чимало уваги громадськості. Перша леді США щоразу вражає своїми образами під час офіційних заходів та вмінням ходити по газону на підборах. 

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Не менш несподіваною була вправність Меланії Трамп на грядці біля Білого дому, коли вона висаджувала квіти. Однак саме це фото після року існування викликало шквал сміху у користувачів мережі. Люди підкреслили, що перша леді виглядає занадто неприродною на знімку, а інші зазначили, що вона навпаки є "першою садівницею країни". До створення мемів долучились і знаменитості, зокрема, світська левиця та модель Кріссі Тейген.

На вигляд точно як підошви мого спортивного взуття. Бо я стільки ж займаюся спортом, скільки ця курочка – городництвом,
– написала Кріссі Тейген.

 

Дотепні користувачі мережі написали, що Меланія Трамп насправді вирощує отруйне зілля, або ж забрела на сусідню грядку. 

 

"Позуй так, наче займаєшся городництвом", "Зроблено", – кумедно змоделювали діалог Меланії Трамп з фотографом.

"Ви тримаєте цей секатор як профі. А тепер покладіть ці уявні овочі до кошика і покажіть їм, хто тут головний. Ось так. Замріть. Замріть. Ідеально. Ви виглядаєте природно", – покепкували користувачі мережі. 

 

Окрім цього, незвична поза першої леді на фото спровокувала ряд інших кумедних мемів. Меланія Трамп "перетворилась" на танцівника, зірку серіалу та навіть "конкурентом" Людини-павука. 

 

 

 

 

Теги: Меланія Трамп Меми LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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