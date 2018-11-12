Перша світова війна: чи засвоєно хоч якісь уроки

Понад 70 глав держав і урядів приїхали до Парижа на урочистості з нагоди сторіччя завершення Першої світової. Французький президент закликав пам'ятати уроки історії, як Європа на початку XX століття опинилася за крок від самогубства. Мабуть, адресував ці слова Володимиру Путіну. Бо саме через нього сьогодні у центрі Європи знову війна - російській окупації протистоїть Україна.

У Першій світовій війні брали участь 38 держав. За чотири роки конфлікту загинуло майже 19 мільйонів людей, з них 10 мільйонів – цивільні. Внаслідок війни розпалося чотири імперії і утворилася низка незалежних держав, зокрема Польща. А от Україна, попри численні спроби здобути самостійність, зрештою, опинилася в таборі СРСР.

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Президент Франції нагадав, що у часи Першої світової війни Європа опинилася за крок від самогубства і закликав світових лідерів пам’ятати уроки сторічної давнини. Вочевидь, це звернення Макрона в першу чергу стосувалося Володимира Путіна, який традиційно запізнився на урочистості. Чотири роки тому він розпочав агресію проти України. А ще раніше проти Грузії.



Президент Франції нагадав, що у часи Першої світової Європа опинилася за крок від самогубства

А також адресував до непримиренних ворогів прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху і його палестинського колеги Рамі Хамдаллаха та президента Сербії Александра Вучіча і лідера Косово Хашима Тачі. Всі вони приїхали на урочистості до Парижа. Тут їх та інших світових лідерів зустріли активісти FEMEN з гаслами: "Вітаємо військових злочинців!" та "Фейкові миротворці!"



Володимир Путін традиційно запізнився на урочистості.

Не змогла оцінити цю акцію Тереза Мей. Британська прем'єрка не приїхала до Парижа, хоча Об’єднане Королівство було серед переможців Першої світової війни. Не було серед гостей і угорського прем’єра – націоналіста Віктора Орбана, чий уряд намагається розв’язати конфлікт на заході України.



Британська прем'єрка не приїхала до Парижа

Як і сто років тому, Європа опинилася на порозі серйозних змін. Велика Британія виходить з ЄС, Будапешт і Рим прагнуть більшої самостійності від Брюсселя. На сході Європи Росія утискає своїх сусідів. Спочатку Москва підтримала сепаратистів у Південній Осетії, направивши свою армію в Грузію. А через шість років відтворила цей сценарій і в Україні.

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Президент Франції з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни скликав Форум миру у Парижі, сподіваючись спонукати світових лідерів до діалогу задля вирішення конфліктів. Але українські експерти вважають, ця зустріч не принесе конкретних результатів.

Очікувати, що в ході цієї зустрічі будуть досягнуті будь-які домовленості, які ляжуть в основу нового світопорядку, очевидно, не варто. На сьогодні і ми, власне кажучи, і світ, і Європа як його частина переживаємо період активних динамічно-бурхливих змін, і ці зміни ще не закінчилися,

– заявив глава фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

На урочистостях в Парижі був і президент України Петро Порошенко, і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Але зустрічі "нормандської четвірки" не проводили. Як не проводили переговори Дональд Трамп та Владімір Путін, хоч це було заплановано раніше. І поки світові лідери слухають музику під Тріумфальною Аркою у Парижі, конфлікт на Донбасі триває. За чотири роки війни на сході України загинуло 10 тисяч людей, сім з половиною тисяч – цивільні.

Нагадаємо, чим закінчилась для України Перша світова та чому ми так рідко про неї згадуємо – розбиралися журналісти 24 каналу спільно з істориком Владленом Мараєвим.