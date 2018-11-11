Перша світова війна: як виглядали міста колись і зараз – фотопорівняння

Фотограф Лоран Ребурс нещодавно відвідав території колишнього Західного фронту та сфотографував місця, порівнюючи їх з тими фотографіями 1918 року, що він бачив. Нижче наведені фотографії сьогодення від Національного музею та колишні фото меморіалу Першої світової війни.

Десятки мільйонів людей загинули під час Першої світової війни, яка закінчилася рівно 100 років тому перемир'ям, підписаним 11 листопада 1918 року.

Фотограф Лоран Ребурс показав, як виглядали французькі міста у руїнах війни століття назад і який сучасниц вигляд вони мають зараз.

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Колись: американські війська маршують в Парижі під час параду Четвертого липня в 1918 році: те ж місце в 2018 році.



Колись: вулиця у Франції у вересні 1918 року за два місяці до підписання перемир'я. Тепер: ця ж вулиця у березні 2018 року.



Колись: поранені військові лікувалися у старій церкві в Невіль-ан-Аргон, Франція, у вересні 1918 року. Тепер: вигляд всередині тієї ж церкви в 2018 році.



Колись: генерал армії США Джон Першин звернувся до офіцерів першого дивізіону у Франції, перш ніж вони поїхали на фронт у квітні 1918 року. Тепер: той же маєток у квітні 2018 року.



Колись: американський солдат, ліворуч, охороняє німецьких в'язнів, поки вони витягують воду з колодязя 9 листопада 1918 року, за два дні до підписання перемир'я. Тепер: ті самі вулиці в П'єрефітте-сюр-Айре, комуні у східній Франції.



Колись: перші американські вантажівки входять до Беклеру, Франція, 4 листопада 1918 р. Тепер: нині там перед церквою стоїть пам'ятник Першій світовій війні.

Що таке Перша світова війна?Це масштабний збройний конфлікт, який тривав здебільшого у Європі з 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року. У ньому брало участь 38 держав із населенням понад 1,5 мільярда мешканців. За приблизними підрахунками у цій війні загинуло понад десять мільйонів солдатів та цивільних мешканців.



Завершенням Першої світової вважають Комп'єнське перемир'я, яке було підписане 11 листопада 1918 року між Антантою і Німецькою імперією, у Комп'єнському лісі за кількадесят кілометрів від Парижа.