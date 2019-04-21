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      Перша виборча дільницю на виборах президента України відкрилась в Австралії

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      У Австралії почала працювати перша виборча дільниця президентських виборів
      У Австралії почала працювати перша виборча дільниця президентських виборів / Фото з відкритих джерел

      Дільниця розпочала свою роботу в суботу, 20 квітня, о 23 годині за Києвом. Дільниця має номер #900001 і розташована вона у посольстві України в Австралії.

      Посольство України в Австралії повідомило у своєму Facebook про відкриття дільниці, та запросило громадян України, які проживають у Австралії та Новій Зеландії, проголосувати.

      Читайте також: Пам'ятка виборця: як голосувати та які документи брати з собою

      Розташована вона за адресою 60 Marcus Clarke Str., level 12 у місті Канберра і працюватиме до 11:00 за київським часом 21 квітня.

      Зазначимо, що у першому турі президентських виборів тут проголосували 125 виборців. Така невисока активність виборців пов'язана з тим, що більшість українців Австралії проживають не в столиці. Зокрема, велика громада є в Сіднеї, де взагалі відсутнє українське посольство.

      Нагадаємо, що голосування в Україні триватиме з 8 ранку до 20 вечора без перерви.


      Пам'ятка виборця: які документи потрібні на виборчій дільниці
       

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      Теги: Новини України Новини політики Австралія Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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