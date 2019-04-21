Перша виборча дільницю на виборах президента України відкрилась в Австралії

Дільниця розпочала свою роботу в суботу, 20 квітня, о 23 годині за Києвом. Дільниця має номер #900001 і розташована вона у посольстві України в Австралії.

Посольство України в Австралії повідомило у своєму Facebook про відкриття дільниці, та запросило громадян України, які проживають у Австралії та Новій Зеландії, проголосувати.

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Розташована вона за адресою 60 Marcus Clarke Str., level 12 у місті Канберра і працюватиме до 11:00 за київським часом 21 квітня.

Зазначимо, що у першому турі президентських виборів тут проголосували 125 виборців. Така невисока активність виборців пов'язана з тим, що більшість українців Австралії проживають не в столиці. Зокрема, велика громада є в Сіднеї, де взагалі відсутнє українське посольство.

Нагадаємо, що голосування в Україні триватиме з 8 ранку до 20 вечора без перерви.



Пам'ятка виборця: які документи потрібні на виборчій дільниці

