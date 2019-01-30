Перша зустріч двох боксерів ледь не переросла в грандіозну бійку: відео
Американський боксер Тевін Фармер ледь не побився з суперником на першій прес-конференції перед захистом титулу. Фармер вирішив ще до бою продемонструвати свою силу запальному ірландцю Джоно Керроллу.
Чемпіон світу за версією IBF буде відстоювати свій пояс в бою проти ірландця 15 березня у Філадельфії.
Читайте також: Стівенсон зробив перші кроки після карколомного нокауту від українця Гвоздика
Напередодні ж відбулася перша зустріч боксерів у рамках прес-конференції.
Обидва боксери почали провокувати одне одного й, внаслідок словесної перепалки, справа ледь не дійшла до бійки.
На щастя, боксерів вчасно розборонили.
28-річний Тевін Фармер провів 34 бої на професійному ринзі. У його активі 28 перемог, 4 поразки та 1 нічия. Результат ще одного бою був скасований через провалений тест на наркотики суперником. Протягом кар'єри Фармер провів бої проти українців Івана Редкача та Віктора Чорноуса. Обох боксерів американець переміг.
26-річний Джоно Керролл провів тільки 17 боїв на професійному ринзі. У його активі 16 перемог та одна нічия.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Вибір редакції
-
"Автономний регіон Донбас": Медведчук відзначився новою сепаратистською заявоюсьогодні , 09:55
-
США зняли санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха: у Конгресі вимагають поясненьсьогодні , 09:12
-
Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницькогосьогодні , 08:05