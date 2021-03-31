Перше підготовче засідання щодо справи заводу "Краян", основним фігурантом якого є Геннадій Труханов, не відбулось. Зокрема – через неявку двох обвинувачених і кількох захисників.

Вищий антикорупційний суд вирішив перенести засідання на 14 квітня. Ще в лютому Апеляційна палата ВАКС скерувала справу на новий судовий розгляд. Читайте також "Ощадбанк" проти Росії: суд скасував рішення про відшкодування втрат через окупацію Криму Хто не прийшов на засідання На підготовче засідання щодо справи заводу не з'явились: Павло Вугельман , який відпочиває за кордоном у щорічній відпустці;

, який відпочиває за кордоном у щорічній відпустці; Ігор Кравченко – через хворобу;

– через хворобу; а також – кілька захисників. "Суддівська колегія ВАКС так і не змогла розпочати вказане засідання через неявку до судової зали частини обвинувачених та їхніх захисників", – мовиться у повідомленні. Засідання у справі заводу "Краян": дивіться відео Суд задовольнив клопотання обвинувачуваних про відкладення розгляду справи. Зауважимо, що окрім Одеського міського голови, звинувачують: заступника Труханова Павла Вугельмана;

ексглаву постійної комісії міськради з комунальної власності Василя Шкрябая;

колишнього директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора;

ексзаступника Володимира Радіонова;

директора ТОВ Development elit Петра Загодіренка;

директора ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка;

директора підприємства "Брокбізнесконсалт" Галину Богданову. У чому звинувачують Труханова Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень .

. За інформацією слідчих, ця ціна у 43 рази вища, ніж раніше ці приміщення купила фірма-прокладка.

Попри це, Труханова не відсторонили від посади. Він не визнає своєї провини.

Малиновський районний суд виправдав Труханова, але Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення.