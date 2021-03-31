Через неявку обвинувачених: новий розгляд справи заводу "Краян" не відбувся

Перше підготовче засідання щодо справи заводу "Краян", основним фігурантом якого є Геннадій Труханов, не відбулось. Зокрема – через неявку двох обвинувачених і кількох захисників.
Вищий антикорупційний суд вирішив перенести засідання на 14 квітня. Ще в лютому Апеляційна палата ВАКС скерувала справу на новий судовий розгляд.
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Хто не прийшов на засідання
На підготовче засідання щодо справи заводу не з'явились:
- Павло Вугельман, який відпочиває за кордоном у щорічній відпустці;
- Ігор Кравченко – через хворобу;
- а також – кілька захисників.
"Суддівська колегія ВАКС так і не змогла розпочати вказане засідання через неявку до судової зали частини обвинувачених та їхніх захисників", – мовиться у повідомленні.
Засідання у справі заводу "Краян": дивіться відео
Суд задовольнив клопотання обвинувачуваних про відкладення розгляду справи. Зауважимо, що окрім Одеського міського голови, звинувачують:
- заступника Труханова Павла Вугельмана;
- ексглаву постійної комісії міськради з комунальної власності Василя Шкрябая;
- колишнього директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора;
- ексзаступника Володимира Радіонова;
- директора ТОВ Development elit Петра Загодіренка;
- директора ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка;
- директора підприємства "Брокбізнесконсалт" Галину Богданову.
У чому звинувачують Труханова
- Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень.
- За інформацією слідчих, ця ціна у 43 рази вища, ніж раніше ці приміщення купила фірма-прокладка.
- Попри це, Труханова не відсторонили від посади. Він не визнає своєї провини.
- Малиновський районний суд виправдав Труханова, але Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення.