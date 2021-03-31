Через неявку обвинувачених: новий розгляд справи заводу "Краян" не відбувся

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Перше підготовче засідання щодо справи заводу "Краян", основним фігурантом якого є Геннадій Труханов, не відбулось. Зокрема – через неявку двох обвинувачених і кількох захисників.

Джерело:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Вищий антикорупційний суд вирішив перенести засідання на 14 квітня. Ще в лютому Апеляційна палата ВАКС скерувала справу на новий судовий розгляд.

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Хто не прийшов на засідання

На підготовче засідання щодо справи заводу не з'явились:

  • Павло Вугельман, який відпочиває за кордоном у щорічній відпустці;
  • Ігор Кравченко – через хворобу;
  • а також – кілька захисників.

"Суддівська колегія ВАКС так і не змогла розпочати вказане засідання через неявку до судової зали частини обвинувачених та їхніх захисників", – мовиться у повідомленні.

Засідання у справі заводу "Краян": дивіться відео

Суд задовольнив клопотання обвинувачуваних про відкладення розгляду справи. Зауважимо, що окрім Одеського міського голови, звинувачують:

  • заступника Труханова Павла Вугельмана;
  • ексглаву постійної комісії міськради з комунальної власності Василя Шкрябая;
  • колишнього директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора;
  • ексзаступника Володимира Радіонова;
  • директора ТОВ Development elit Петра Загодіренка;
  • директора ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка;
  • директора підприємства "Брокбізнесконсалт" Галину Богданову.

У чому звинувачують Труханова

  • Геннадія Труханова підозрюють у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" на 185 мільйонів гривень.
  • За інформацією слідчих, ця ціна у 43 рази вища, ніж раніше ці приміщення купила фірма-прокладка.
  • Попри це, Труханова не відсторонили від посади. Він не визнає своєї провини.
  • Малиновський районний суд виправдав Труханова, але Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення.