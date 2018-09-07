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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Перше фото смартфона Nokia 9 із п'ятьма основними камерами з'явилось в мережі

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Nokia 9 із п'ятьма камерами: фото
Nokia 9 із п'ятьма камерами: фото / AH

Nokia готується представити флагманський смартфон Nokia 9 одразу із 5 основними камерами. Наразі єдиним доказом, який підтверджував факт розробки доволі незвичного пристрою, слугував знімок його задньої панелі, який не вирізнявся особливою деталізацією. Проте в мережі з'явилися нові якісні знімки революційного смартфона.

Про це повідомляє SlashLeaks.

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Нова фотографія, яка, ймовірно, демонструє Nokia 9, підтверджує факт оснащення майбутнього смартфона п'ятьма фото-модулями, розсип яких займає майже всю верхню частину задньої кришки. Шостий і сьомий отвори, розташовані в безпосередній близькості від об'єктивів, з великою часткою ймовірності є спалахом і лазером, що сприяє своєчасному і прицільному автофокусуванню.

Nokia 9
Дизайн смартфона Nokia 9 з 5 камерами

Передбачається, що п'ять камер дадуть змогу смартфону домогтися високої якості знімків. Використовуючи зображення, отримані кожним модулем і поєднуючи їх один з одним, програмні алгоритми забезпечать знімкам не тільки максимально природні кольори, а й рівень деталізації, недоступний рішенням конкурентів.

У Nokia є великий досвід у виробництві та налагодженні мобільних фотокамер. Наприклад, кілька років тому фінський виробник представив проривну для свого часу модель під назвою Nokia 808, оснащену камерою на 41 Мп. Завдяки такій роздільній здатності смартфон міг імітувати ефект оптичного збільшення, роблячи величезний знімок, після чого вирізаючи в ньому наближену область, але вже в стандартній роздільній здатності.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
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