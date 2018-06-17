Перше гей-весілля у королівській сім'ї: кузен Єлизавети II одружується

Вперше в історії британської королівської сім'ї планується весілля одностатевої пари. Кузен королеви Єлизавети, 55-річний лорд Івар Маунтбаттен одружиться зі своїм коханим чоловіком, 56-річним Джеймсом Койлом.

Щоправда, представників королівської родини на весіллі не буде. Зазначається, що не приїде навіть принц Едвард, із котрим лорд Івар дружить протягом усього своє життя. Про це повідомляє Daily Mail.

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Софі (Уессекська) та Едвард знають про наші плани, і вони дуже за нас раді. На жаль, вони не зможуть приїхати на весілля. Їхній розклад забитий на місяці вперед, вони далеко, але вони обожнюють Джеймса. Усі його обожнюють,

– наголошує Маунтбаттен.

Цікаво, що на весілля запрошено колишню дружину лорда Івара, Пенні. Відомо, що екс-подружжя залишилося добрими друзями. Зокрема, Пенні має теплі стосунки і з Джеймсом.



Джеймс Койл (зліва), Пенні (у центрі), Івар Маунтбаттен (справа)

За словами Джеймса Койла весільна церемонія буде маленькою для близьких родичів і друзів. Також не буде жодних традиційних елементів, як розрізання торта і перший танець молодят.

До слова, 17 червня перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб.



Після інцидентів члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів. Через певний час усіх затриманих відпустили.