Перше кохання і барабани: з'явився трейлер фільму про молодість Мадонни

Режисер Гай Гуїдо зайнявся створенням нового проекту, у якому покажуть молодість культової співачки Мадонни. Документальна стрічка має назву "Мадонна: Народження легенди" (Madonna and The Breakfast Club) і в мережі вже з’явився перший трейлер фільму.

Нова документальна картина про "пізні 70-ті і ранні 80-ті" покаже життя починаючої артистки та музикантки Мадонни, яка свої перші кар’єрні кроки здійснювала в Нью-Йорку. Тоді вона була учасником музичної групи The Breakfast Club та грала на барабанах. У 1981 році вона покинула гурт через творчі розбіжності і вже через рік випустила сольний сингл "Everybody".

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Режисер проекту використав у новій стрічці аудіозаписи, відеоролики та окремі інтерв’ю з життя співачки, а також любовні листи від Дена Гілроя, який свого часу був її бойфрендом та напарником в групі. У фільмі згадають і розповіді колишніх учасників групи Еда Гілроя і Енджі Сміта, які стояли біля витоків музичного успіху Мадонни.

Головну роль у фільмі виконає молода актриса Джеймі Аулд, яка дуже схожа на Мадонну в молодості. Дату прем'єри стрічки поки що не повідомляють, але очікується, що її можна буде побачити вже до кінця 2018 року.