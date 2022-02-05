Перші конфлікти та погані оцінки: як батькам допомогти дитині пережити негативний досвід

Чим дорослішою стає дитина, тим більше трапляється незвичних ситуацій, у яких вона опиняється. Батьки можуть допомогти дитині впоратись із негативними емоціями.

Для цього необхідно довіряти своїй дитині та правильно з нею розмовляти. Як потрібно діяти у складних ситуаціях – 24 каналу пояснила освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я Ані Леоніла Іоселіані.

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Як розмовляти з дитиною

Коли дитину ведуть на дитячий майданчик, у садок або до школи, вона опиняється у світі різних ситуацій, де відчуватиме багато різних емоцій. На прикладі кожної нової пригоди батьки мають показувати, як із цим впоратися.

Дитина може посваритись з іншою дитиною на дитячому майданчику. Ми питаємо, чому дитина розлютилася на Петю. От буквально: "Що зробив Петя, що викликало в тебе таку реакцію?". На прикладі конфлікту з Васею ми намагаємося пояснити якийсь життєвий концепт. Так, Петя був неправий, забравши іграшку, не запитавши дозволу. Наступного разу Петі треба сказати: "Якщо хочеш погратися з моєю іграшкою – спитай, будь ласка". Ані Леоніла Іоселіані Освітня психологиня, членкиня Американської психологічної асоціації, фахівчиня з психічного здоров'я

У разі, якщо умовний Петя не питатиме дозволу – ми забираємо наші іграшки та йдемо грати з Васею. Не треба Петю бити чи кричати на нього.

потрібно розуміти, що методи, які ми, батьки, використовуємо у спілкуванні з дитиною, вона потім зможе використовувати у спілкуванні з друзями, однокласниками, бабусями, дідусями тощо.

У конфліктних ситуаціях з іншими дітьми батьки мають поводитися залежно від перебігу подій.

Ми завжди включаємо логіку. Якщо ми бачимо, що ситуація переросла в потенційно небезпечну – Петя вкрав у нашої дитини трактор і почав цим трактором бити дитину по голові – одразу втручаємося. Коли небезпеки немає – ми довіряємо своїй дитині. Вона спочатку відреагує так, як захоче. Якщо потрібно – згодом ми відкоригуємо її поведінку,

– пояснила Іоселіані.

Дитині потрібно довіряти / Фото Pixabay

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Право на помилку

Не можна забирати у дитини право на помилку та можливість отримати досвід. Так вона навчається. Зі свого досвіду дитина має зробити якісь висновки, які ми у разі потреби також відкоригуємо.

Цю необхідність Іоселіані пояснила на прикладі взуття. Дитині можна десять мільйонів разів сказати, що потрібно зав'язувати шнурки на кросівках, але поки вона один раз не впаде, наступивши на незав'язані шнурки, вона не зрозуміє і не запам'ятає. Тобто вона має отримати власний досвід.

Якщо дитина на базі власного досвіду робить висновок, що кожний хлопчик Петя поганий і не вміє ділитися – це неправильний висновок, ми його коригуємо. Якщо дитина вирішує, що саме з цим хлопчиком Петею вона більше не гратиме, ми говоримо: "Окей, я розумію твоє рішення і поважаю його,

– додала психологиня.

Завдання батьків – навчити дитину, як діяти в різних ситуаціях / Фото Pixabay

Той самий принцип працює і коли ідеться про успішність у школі. На прикладі кожної поганої оцінки потрібно допомагати дитині долати негативні емоції.

Наприклад, дитина отримала двійку. Можна на неї накричати, що вона тупа і не отримує нормальних оцінок. Але так ми дитину принизимо та заженемо у фрустрацію та негативні асоціації з навчанням. Можна сказати: "Я бачу, що ти засмутилася. Я теж засмутилася. Мені прикро, що ти отримав двійку. Як ти думаєш, чому не вдалося виконати це завдання?"

– порадила Ані Леоніла Іоселіані.

У такій ситуації має бути не жалість, а розуміння. Батьки мають допомогти дитині подолати негативні емоції.

За словами фахівчині, також важливо пам'ятати, що дитина 16 років мало чим відрізняється від шестирічки. На кожній стадії життя діти вивчатимуть щось нове і їм потрібна підтримка та допомога. Злитися на дітей будь-якого віку через те, що вони чого не розуміють, не допоможе ні дітям, ні батькам.

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