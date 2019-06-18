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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Перші дипломатичні зустрічі Зеленського та порушення протоколу: які це матиме наслідки

      Актуальне інтерв'ю 646 Читать новость на русском

      Про перші дипломатичні поїздки президента Зеленського, порушення міжнародного протоколу та Мінські домовленості – розповів політолог Петро Олещук у прямому ефірі 24 каналу.

      Про слова та поведінку Зеленського під час зустрічей

      Вже другий день Володимир Зеленський перебуває у закордонному відрядженні. Спочатку гарант відвідав Париж, а згодом і Берлін. Зеленський обговорив з Еммануелем Макрон та Ангелою Меркель питання війни, звільнення українських моряків та санкцій щодо Росії. А також назвав українських жінок брендом країни, чим викликав хвилю обурення в українців.

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      – Об'єктивно, поїздки президента мають набагато більше приводів для роздумів, аніж здається. Зрозуміло, що комусь слова Зеленського можуть бути не до вподоби, і надалі він буде обережніший у висловлюваннях. Франція та Німеччина – це ключові країни Європейського союзу, крім того, вони є гарантами виконання Мінських домовленостей. Зеленський під час обидвох візитів дав зрозуміти, що Україна має на меті дотримуватися домовленостей і здійснювати деокупацію територій на основі їх повного виконання.

      – Варто звернути увагу на те, що Зеленський виправив президента Франції, коли той сказав, Україна нібито готова до переговорів з сепаратистами. Він заперечив та рішуче сказав, що ніяких домовленостей бути не може, лише у рамках відповідного формату.


      Зустріч Зеленського та Макрона

      Про порушення протоколу міжнародних зустрічей

      На одній з міжнародних зустрічей журналісти помітили, що президент Володимир Зеленський тримав руки у кишенях, на іншій – в нього були засукані рукави, а його речниця була у сандалях на босу ногу. Це є порушенням міжнародного етикету. 

      – Я гадаю, набагато гірше було б, якби хтось взув сандалі на шкарпетки. Щодо всіх цих нюансів – це визначає не особисто президент. Існує спеціальна служба протоколу, що має відстежувати всі ці моменти та контролювати дотримання правил. 


      Речниця президента під час міжнародної зустрічі була у сандалях на босу ногу

      Про переговори у Мінську

      Вже завтра, 19 червня, відбудуться чергові переговори у Мінську. Інтереси України та самого президента представлятиме Леонід Кучма. 

      Що таке мінські угоди?Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом його підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

      – Як ми бачимо, позиція Володимира Зеленського принципово не відрізняється від позиції Петра Порошенка і це логічно. Говорити про мир можна лише за умови, що цього прагнуть обидві сторони, а не лише Україна.

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      – Загалом президент Зеленський є достатньо конструктивним, він не апелює до європейських цінностей чи зобов'язань, бо це викликало не надто позитивну реакцію з боку наших партнерів. Я особисто не бачу причин вважати, що у Мінську українська сторона запропонує щось принципово відмінне, він вже заявлених меседжів Зеленського. 

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      Теги: Новини України Леонід Кучма Мінськ Ангела Меркель Володимир Зеленський Юлія Мендель Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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