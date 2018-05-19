Перші гості королівського весілля: незрівнянна Амаль і Джордж Клуні – фото

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі вже збирає на територію Віндзорського замку тисячі друзів та шанувальників майбутнього подружжя. Одними з перших зіркових гостей стали Джордж та Амаль Клуні.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться в каплиці Святого Георгія о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Одними з таких прибічників новоспеченого майбутнього подружжя стали відомі Джордж та Амаль Клуні, які будуть присутні в каплиці під час весільної церемонії. На історичну подію незрівнянна Амаль Клуні одягнула сонячну жовту сукню нижче колін з невеличким шлейфом ззаду. Успішний юрист та світська левиця також приміряла чарівний головний убір такого ж кольору з ніжною вуаллю. Свій образ Амаль доповнила жовтими підборами і лаконічним чорним клатчем із золотистим обрамленням.



Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл



Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл

У свою чергу харизматичний Джордж Клуні з'явився на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у сірому костюмі, білій сорочці та краватці у сіро-жовту смужку. Подружжя виглядає просто неймовірно.

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Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл



Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл



Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл



Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл



Джордж та Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл

Нагадаємо, що за церемонією вінчання спостерігатимуть тисячі людей, які вже зайняли місце біля палацу. Окрім цього, мільйони прихильників королівської родини у всьому світі матимуть змогу спостерігати за урочистою подією завдяки онлайн-трансляції. Весільна церемонія розпочнеться о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.