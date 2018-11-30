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      Як зрозуміти, що ти вагітна: ранні симптоми

      325 Читать новость на русском
      Ранні симптоми вагітності
      Ранні симптоми вагітності / gravimed.com.ua

      Питання про настання вагітності турбує жінок у всіх випадках, навіть, коли вона бажана. Найпростіший спосіб дізнатися – зробити тест, але не завжди є можливість його купити.

      Я розпізнати вагітність на ранніх етапах в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 розповіла медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук.

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      За словами медики, є різні симптоми, які можуть свідчити про вагітність:

      1. зміни смаку;
      2. затримка;
      3. зміна психічного стану та настрою-мінливість;
      4. слабкість;
      5. постійна сонливість;
      6. нудота та блювання;
      7. зміна чутливості в області грудей, їх ріст.
       
      Медик Київського обласного центру екстреної медицини Татяна Ярошук
      “Але й ці симптоми можуть свідчити не лише про вагітність, а й про інші захворювання (наприклад, онкологічні). Тому слід обов’язково звернутись до гінеколога для огляду, проведення УЗД та визначення хоріонічного гормону людини – при вагітності він збільшується”.

      Також Тетяна Ярошук зазначила, що на ранніх термінах тести можуть бути негативні або слабко позитивні. Тому краще купити кілька і зробити їх протягом кількох днів (з перервою 1-3 дні).

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      Теги: Публікації Статті Здоров'я Медицина Діти Вагітність і пологи
      Джерело: Здоров'я 24
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