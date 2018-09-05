Перші паломники-хасиди прибули до України

Іудеї прибувають до України на святкування єврейського нового року, яке цьогоріч відбудеться з 9 по 11 вересня.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

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Перші 130 паломників прибули до пункту пропуску "Краковець" на україно-польському кордоні у вівторок, 4 вересня.



Паломники-хасиди

У відомстві зазначають, що сьогодні, 5 вересня, очікують прибуття в аеропорт "Київ" близько 20-ти рейсів з приблизно трьома тисячами осіб. Найбільші групи паломників очікують у четвер та п’ятницю, напередодні самого свята.



Проходження паспортного контролю

Переважна більшість паломників є представниками течії брацлавських хасидів, які прямують до Умані на святкування Рош Гашана – єврейського нового року.

Раніше стало відомо, що перед святкуванням Рош Гашан Ізраїль відкриє в Умані тимчасове консульство.

Чому хасиди святкують новий рік в Україні?Рош Гашан в Умані святкують тільки представники окремої течії хасидів – брацлавської. Традиція завдячує похованню у місті засновника цієї течії, ребе Нахмана, відомого юдейського релігійного діяча. Хасиди вірять, що зустріч Нового Року біля його могили зробить наступний рік щасливішим та успішнішим.