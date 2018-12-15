Перші провокації на Об'єднавчому соборі: затримали двох осіб зі зброєю

У суботу, 15 грудня, розпочався Об'єднавчий собор, під час якого мають обрати предстоятеля Української православної церкви. Та без провокацій не обійшлось. У центрі Києва правоохоронці вже затримали двох людей зі зброєю.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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"У нас достатньо сил і рішучості, аби не допустити порушень. Такі заходи безпеки – це необхідність. Поліцейські під час перевірки виявили двох осіб: в одного чоловіка виявили великий ніж, схожий на холодну зброю, в іншого – нунчаки. Заборонені предмети правоохоронці вилучили, а цих осіб доставили до районного управління поліції для надання пояснень", – сказав він.

У Нацполіції зазначили, що наразі жодних конфліктів не зафіксовано.

Нагадаємо, під час проведення Об'єднавчого собору Київ патрулюють близько 4 тисяч правоохоронців. До служби в посиленому режимі залучили Національну гвардію, поліцію і рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше 24 канал повідомляв, що о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури. На захід прибули президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.